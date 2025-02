O Carnaval Multicultural vai homenagear dois mestres e duas mestras da cultura Cametaense, O evento Carnaval das Águas trará o show do artista cametaense Kim Marques

A Fundação Cultural de Cametá (Funcult) está preparando o Carnaval Multicultural e o Carnaval das Águas para agitar os dias de festa na cidade, localizada na região Nordeste do Pará. O município, que já possui grande tradição em atrair multidões durante o período carnavalesco, celebrará a festividade de 1º a 4 de março deste ano. Assim como no ano anterior, quando houve um forte resgate da cultura local, o Carnaval Multicultural deste ano irá prestar uma homenagem a quatro mestres da cultura cametaense: Mestre João Maria Barata, Mestra Raimundinha, Mestre Raimundo Zacarias e Mestra Ruth Vital.

“Valorizar os mestres da cultura local é uma missão da FUNCULT. Juntamente com a Prefeitura de Cametá e a Secretaria de Cultura, buscamos resgatar o Carnaval Cultural em seus diversos aspectos, pois é uma festa vibrante que reflete a riqueza cultural de nossa cidade e a diversidade de suas tradições”, destacou Paulo Ferreira dos Santos, Secretário de Cultura de Cametá.

O prefeito de Cametá, Victor Cassiano, enfatizou a importância de valorizar o “Carnaval das Águas”, outro marco da festa cametaense, que celebra a estreita relação entre os foliões e os rios, ilhas e regiões ao redor da cidade. “Essa conexão com a natureza enriquece ainda mais as experiências do carnaval multicultural”, afirmou o prefeito.

O Carnaval das Águas contará com barcos decorados e desfiles de flutuantes, atraindo não apenas os moradores e ribeirinhos das comunidades, mas também turistas, criando um impacto cultural significativo ao valorizar as tradições locais e reforçar a identidade de Cametá.

Este ano, o evento contará também com a participação do cantor e compositor Kim Marques, conhecido como “O Professor do Brega”. Kim promete agitar o público com uma fusão de ritmos e animação. “Neste carnaval, decidi cantar minhas músicas de brega com o ritmo contagiante do carnaval, para garantir um show que agrade os amantes da folia e faça todo mundo pular”, afirmou o artista.

Agenda

Evento: Carnaval Multicultural e Carnaval das Águas

Local: Cametá, a 179 km de Belém

Atrações: Mestres e Mestras da Cultura Cametaense e Kim Marques

Assessoria de Kim Marques: Andréa Cunha – (91) 98587-7676