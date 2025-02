Microempreendedores Individuais Demonstram Otimismo em Relação a 2025

Metade dos microempreendedores individuais (MEIs) acredita que a economia brasileira será favorável para seus negócios em 2025, de acordo com a Sondagem Econômica do MEI, conduzida pelo Sebrae e pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A pesquisa revelou que 50% dos entrevistados estão otimistas em relação ao desempenho de suas empresas neste ano, esperando resultados melhores do que os alcançados em 2024.

As regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil se destacam como as mais otimistas, com 47,8% dos microempresários demonstrando confiança. Em seguida, os empreendedores do Nordeste somam 44,9% de expectativas positivas. Por outro lado, as regiões Sudeste (37,6%) e Sul (35,4%) apresentam os índices mais baixos de otimismo.

Quando se observa os setores de atividade, os microempresários do comércio lideram as expectativas positivas, com 53,4% dos consultados otimistas quanto a 2025. O setor industrial registra 49,6%, enquanto os serviços ficam com 48,7%.

Entre as regiões, os MEIs do Norte e Centro-Oeste são os mais confiantes, com 56,9% acreditando em bons resultados para seus negócios. O Nordeste segue com 53,3% de otimismo, enquanto o Sudeste e o Sul possuem percentuais de 48,5% e 47,9%, respectivamente.

Otimismo de volta: O Papel dos Pequenos Negócios na Recuperação Econômica

O Brasil começa a ver sinais de recuperação econômica, e os pequenos negócios têm sido protagonistas desse processo. Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, uma pesquisa recente endossa a eficácia das medidas econômicas adotadas pelo governo federal. “Os pequenos negócios representam o segmento que mais gerou empregos em 2024 e o que mais abriu empresas, com mais de 4 milhões de novos empreendimentos”, afirmou Lima. Para ele, esses empreendedores são os verdadeiros heróis da economia, aqueles que não desistem e que, todos os dias, acordam para criar novas oportunidades, gerando emprego e renda para o país.

O otimismo dos pequenos empresários reflete-se também nos dados da pesquisa realizada pelo Sebrae e pela FGV. Embora uma parte dos entrevistados ainda esteja cautelosa, os resultados indicam que 85% dos microempreendedores acreditam que 2025 trará um desempenho econômico semelhante ou até melhor que o do ano anterior. Apenas 13,8% manifestaram um pessimismo mais acentuado, o que demonstra que a maioria dos empreendedores está confiante na continuidade da recuperação.

Atualmente, o Brasil conta com cerca de 11 milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs) com registro ativo, dos quais aproximadamente 90% estão em pleno funcionamento. O modelo de MEI tem sido um dos principais caminhos de formalização para os pequenos empreendedores brasileiros, devido à sua simplicidade e acessibilidade. Esse modelo tem permitido que muitos trabalhadores informais consigam legalizar seus negócios, além de garantir benefícios como aposentadoria e acesso a crédito.

A confiança no setor também foi reafirmada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que recentemente desmentiu uma fake news sobre o aumento da contribuição dos MEIs. “A contribuição social do MEI continua em 5% do salário mínimo, como sempre. E só pode ser alterada pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma iniciativa parlamentar nesse sentido. Quem espalha essas mentiras está atrapalhando o empreendedor brasileiro”, afirmou Haddad, em postagem no X (antigo Twitter).

Com o crescimento do número de novos empreendimentos e a retomada do otimismo, o Brasil está vendo uma revolução silenciosa liderada pelos pequenos empresários, que são fundamentais para colocar a economia em movimento e para manter as esperanças de um futuro mais próspero para todos.

Foto e Referência: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias / Agência Brasil