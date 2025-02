Pará Clube divulga a programação festiva do final de semana de Carnaval

A Diretoria do Pará Clube, por meio do Departamento Social e Cultural, confirmou a programação festiva para o final de semana prolongado do carnaval para os associados e convidados. A programação está relacionada com o encerramento da quadra momesca.

No domingo, 02/03, o clube estará funcionando normalmente com os setores de bares e restaurante com toque musical do DJ Miguel Arcanjo Almeida, proporcionando um momento inesquecível através de repertório musical envolvendo brega, samba, bolero e outros ritmos.

O presidente do Pará Clube, Villar Junior, expediu um informativo sobre horário de funcionamento na quadra de Carnaval que está assim distribuído: segunda-feira, 03/03, funcionarão bares e restaurante de 12 às 21h. Na terça-feira, abre às 8 horas, encerrando a programação às 18 horas. Música ao comando do DJ Miguel Almeida.

SUCESSO

A realização dos bailes infantis e adultos no último final de semana, promovidos pela diretoria do Clube da Lomas Valentinas, agradou os associados e convidados que prestigiaram os eventos carnavalescos, cuja organização, atendimento e a presença dos associados foram os destaques. Os meninos foram elogiados com suas fantasias e assim como os adultos, se apresentaram como Zorro, Batman, Palhaços e outras fantasias.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar