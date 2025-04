Casa da Linguagem oferece atividades gratuitas em maio

A programação inclui cursos de Estamparia, Violão, Libras, Redação para o Enem e Teatro, com vagas para diversas idades.

A Casa da Linguagem, abre inscrições para uma série de oficinas e workshops gratuitos, no período de 28 de abril a 9 de maio. As atividades, que enriquecerão o mês de maio, de 12 a 30, abrangem diversas áreas do conhecimento e expressão, incluindo cursos de Estamparia em tecido, Iniciação ao violão, Libras (Língua Brasileira de Sinais), Redação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e Produção textual. A programação também contempla workshops práticos de Experimentos com o teatro de formas animadas, Iniciação à palhaçaria e Corpo, movimento e criatividade.

As oficinas serão realizadas em horários variados para atender a diferentes públicos. Os cursos de Estamparia em tecido, Iniciação ao violão e Libras ocorrerão diariamente, das 9h às 12h. Para Redação para o Enem, haverá turmas das 9h às 11h e das 15h às 18h (às segundas, quartas e sextas-feiras), além de uma turma diária das 16h às 18h. Já as oficinas de Produção textual acontecerão das 10h às 12h e das 16h às 18h.

Os workshops terão duração e horários específicos: “Ânima” – Experimentos com o teatro de formas animadas (13 a 16 de maio, das 9h às 11h); “Iniciação à palhaçaria” (20 a 23 de maio, das 16h às 18h); e “Corpo, movimento e criatividade” (26 a 30 de maio, das 10h às 12h).

As vagas oferecidas priorizam estudantes de escolas públicas e dos Infocentros, que deverão apresentar comprovante de matrícula ou carteirinha no ato da inscrição. Universitários e alunos de escolas particulares poderão participar mediante o pagamento de uma taxa simbólica de R$ 20,00. Crianças com menos de 12 anos, pessoas com deficiência (PcDs) e idosos com 60 anos ou mais terão isenção da taxa.

Serviço: Oficinas e workshops gratuitos na Casa da Linguagem. Inscrições de 28 de abril a 09 de maio. Casa da Linguagem – Avenida Nazaré, nº 31, com a Avenida Assis de Vasconcelos, bairro Nazaré. Mais informações: (91) 3251-2976 | www.fcp.pa.gov.br

Foto: Divulgação