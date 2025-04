Amazônia Jazz Band comemora 31 anos com concerto de clássicos do jazz

Em homenagem aos 31 anos da banda e ao Dia Internacional do Jazz.

Em celebração ao seu 31º aniversário e em sintonia com o Dia Internacional do Jazz, a Amazônia Jazz Band convida o público para o concerto “Grandes Clássicos do Jazz”. A apresentação acontece nesta quarta-feira (30), às 19h, no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no Centur. Os ingressos para esta noite especial estarão disponíveis para venda na bilheteria do teatro.

A data do concerto coincide propositalmente com a celebração mundial do Dia Internacional do Jazz, em 30 de abril. Os ingressos terão o valor simbólico de R$ 2 e poderão ser adquiridos exclusivamente na bilheteria do teatro, no dia da apresentação.

Sob a regência do talentoso maestro Eduardo Lima e com um repertório autêntico, a noite promete emocionar os amantes do jazz. Ao todo, dez composições memoráveis ganharão vida no palco do Teatro Margarida Schivasappa.

O concerto terá sua abertura marcada pelos envolventes arranjos de saxofone da clássica “In the Mood”, de Joe Garland. A viagem musical prosseguirá com a serenidade de “Moonlight Serenade”, de Glenn Miller e Mitchell Parish, a sofisticação rítmica de “Take Five”, de Paul Desmond, e outras melodias icônicas. O grandioso encerramento da noite será um tributo à diversidade musical, com a bossa nova de “Wave”, de Antônio Carlos Jobim, a riqueza da música regional paraense em “Indauê Tupã”, de Paulo André e Ruy Barata, e a energia contagiante de “Anthropology”, de Dizzy Gillespie e Charles Parker.

Para o saxofonista Vinícius Ribeiro, integrar a Amazônia Jazz Band é motivo de imenso orgulho, permitindo-lhe compartilhar a beleza do jazz com um público diversificado e caloroso. “É gratificante sentir a vibração das pessoas na plateia. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa banda que mantém tradições ancestrais e, ao mesmo tempo, contemporâneas que envolvem o Jazz e a música popular do Pará”, expressa o músico.

O maestro Eduardo Lima enfatiza que o concerto em homenagem ao Dia Internacional do Jazz celebra o gênero musical em sua essência, com o propósito fundamental de criar memórias e estabelecer um diálogo emocionante com o público através da música. “Tenho certeza que a plateia sentirá uma energia única neste espetáculo. Uma das características do Jazz é a improvisação; e nesse show vamos mostrar o talento e a habilidade dos nossos músicos apresentando grandes nomes do gênero”, complementa o maestro.

Com uma trajetória de 30 anos, a Amazônia Jazz Band ocupa um lugar especial na memória afetiva dos paraenses e da região Norte do país, desempenhando um papel crucial na democratização da cultura em diversos territórios e espaços culturais, como destaca a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal. “Além de conduzir com habilidade e coesão o repertório internacional, a Amazônia Jazz Band é uma ferramenta de cultura fiel à região paraense, ambientando sucessos mundiais com arranjos da música paraense e brasileira. A trajetória da AJB é reconhecida por todo o país e no mundo. É um motivo de orgulho termos essa política pública que garante a valorização dos nossos artistas e estimula a participação do público nos teatros e centros culturais”, conclui a gestora.

Serviço:

Amazônia Jazz Band apresenta “Grandes clássicos do Jazz”

Data: 30/04

Hora: 19h

Local: Teatro Margarida Schivasappa

Ingressos: R$2 (disponíveis somente na bilheteria do Teatro, no dia do concerto)

Foto: Divulgação