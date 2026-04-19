Paysandu empata com Barra-SC na Curuzu e segue no G5 da Série C

Papão sai na frente com Kleiton Pego, mas cede empate no fim do primeiro tempo e soma mais um ponto diante da torcida

O Paysandu Sport Club ficou no empate em 1 a 1 com o Barra Futebol Clube nesse sábado, 18, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Kleiton Pego marcou para os bicolores, enquanto Warley deixou tudo igual. Com o resultado, as duas equipes aparecem momentaneamente no G5 da competição.

A partida começou em ritmo cadenciado, com as equipes se estudando bastante. Jogando em casa, o Papão assumiu o controle da posse de bola e buscou alternativas principalmente pelas laterais para furar a defesa adversária em jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

PRIMEIRO TEMPO

Aos 27 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu resultado. Kauã Hinkel avançou pela direita e fez o cruzamento preciso para Kleiton Pego, que subiu bem e cabeceou por cobertura, abrindo o placar para o time bicolor.

Mesmo em vantagem, o Paysandu manteve a postura ofensiva, mas acabou sendo surpreendido nos minutos finais da primeira etapa. Aos 45, Warley avançou pelo meio, se livrou da marcação e arriscou de fora da área, acertando o canto do goleiro Gabriel Mesquita e decretando o empate.

FASE COMPLEMENTAR

Na volta do intervalo, o time catarinense promoveu mudanças, mas encontrou dificuldades para criar novas oportunidades claras. O Paysandu seguiu mais presente no campo de ataque, porém só mexeu na equipe na metade do segundo tempo, quando o técnico Junior Rocha tentou dar novo fôlego ao setor ofensivo.

A partir dos 30 minutos, o jogo ganhou em intensidade e ficou mais aberto, com chances para os dois lados. O Papão pressionou em busca do gol da vitória, mas esbarrou na boa organização defensiva do Barra-SC e recorreu a finalizações de média e longa distância.

Nos minutos finais, a equipe paraense aumentou a pressão, mas não conseguiu alterar o placar. Com o empate, o Paysandu chega aos cinco pontos e ocupa a quarta colocação, enquanto o Barra aparece logo atrás, em quinto, com quatro pontos.

Na próxima rodada, o Papão terá novo desafio fora de casa, quando enfrenta o Associação Olímpica de Itabaiana, no dia 25, às 17h.

Por NAZARÉ SARMENTO/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu