Uepa abre seleção 2026 para mestrado e doutorado em Ciências Ambientais

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu os processos seletivos 2026 para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), ofertando 20 vagas para mestrado e 18 vagas para doutorado, distribuídas entre demanda social, políticas de ações afirmativas, docentes efetivos da instituição e o Programa de Qualificação e Valorização dos Técnicos (PROQTEC).

As inscrições são gratuitas, mas exigem a doação de cesta básica, no caso de mestrado, e de um kit escolar completo para candidatos ao doutorado, além do envio da documentação obrigatória por e-mail.

O público-alvo compreende graduados em qualquer área do conhecimento para o mestrado e portadores de diploma de mestrado, também de qualquer área, para o doutorado. Os interessados podem se inscrever até 9 de janeiro de 2026.

FASES

Nos dois níveis, os processos seletivos apresentam quatro fases eliminatórias: prova escrita e de proficiência em Inglês, análise curricular, defesa de pré-projeto e entrevista. As avaliações ocorrem presencialmente no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), em Belém, seguindo cronograma próprio e com divulgação dos resultados diretamente aos candidatos, bem como na seção de editais no site da instituição.

Para o mestrado, a prova escrita exige nota mínima de 5,0 e a proficiência em Inglês nota mínima de 3,0, enquanto no doutorado esses valores são, respectivamente, 5,0 e 4,0. Ambos utilizam a média ponderada das etapas para compor a nota final necessária à aprovação.

Os dois níveis mantêm o mesmo eixo formativo, estruturado na área de concentração “Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia Brasileira” e em duas linhas de pesquisa: “Meio Ambiente e Sustentabilidade” e “Estudos de Ecossistemas Amazônicos”, que abrangem temas como políticas ambientais, impactos socioeconômicos, biodiversidade, bioeconomia, mudanças climáticas, manejo de recursos naturais, modelagem ambiental e outras áreas estratégicas para o estudo da Amazônia.

O quadro docente do Programa reúne professores doutores com atuação consolidada em pesquisa científica na região, responsáveis pela orientação de mestrandos e doutorandos, conforme disponibilidade definida em cada edital.

DOCUMENTOS E DOAÇÕES

As inscrições ocorrem em duas etapas: o envio de documentos em formato PDF para o e-mail institucional do programa (ppgca@uepa.br) e a entrega presencial da doação exigida em cada modalidade de seleção.

A documentação inclui identidade, CPF, comprovantes acadêmicos, projeto de pesquisa e currículo Lattes com comprovações, observando as exigências específicas para cada nível. No caso do doutorado, é obrigatória ainda a apresentação de um artigo publicado em periódico qualificado da área de Ciências Ambientais entre 2020 e 2025.

Uma bolsa de estudos poderá ser concedida a candidatos aprovados nas modalidades de políticas afirmativas e demanda social, de acordo com disponibilidade do Programa e normas internas. Bolsas vinculadas a projetos de pesquisa também podem ser destinadas aos orientandos dos docentes responsáveis.

Os interessados devem ler atentamente os editais completos, disponíveis no site da Uepa, informando cronograma, critérios de avaliação, orientações de formatação do pré-projeto, regras de matrícula e todas as disposições finais que regem o processo seletivo.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias