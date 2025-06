Theatro da Paz apresenta 5ª Mostra de Teatro Nilza Maria com cinco espetáculos imperdíveis

Com entrada franca, esta edição da Mostra de Teatro Nilza Maria presta uma emocionante homenagem ao ator paraense Mário Filé, que faleceu em fevereiro deste ano.

De 19 a 22 de junho, o centenário Theatro da Paz, em Belém, será palco da 5ª Mostra de Teatro Nilza Maria. O evento gratuito celebra a produção das artes cênicas no Pará com a apresentação de cinco espetáculos.

A edição de 2025 presta uma emocionante homenagem ao ator, jornalista e roteirista Mário Alberto Filé, que faleceu em fevereiro deste ano. Mário Filé é lembrado por sua marcante interpretação do personagem “Urubu” no clássico espetáculo “Ver de Ver-O-Peso”.

Celebração e Democratização da Cultura

A iniciativa é uma ação do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do próprio Theatro da Paz, com o objetivo de democratizar o acesso à cultura.

Edyr Augusto Proença, diretor do Theatro, destaca a importância da programação: “Abrimos durante uma semana inteira o Theatro da Paz apenas para o teatro paraense. É uma festa para o povo do Pará assistir às produções que são feitas aqui em Belém, e em outros municípios do Estado. Este ano, vamos fazer uma homenagem ao nosso amigo Mário Filé, grande ator, e que foi muito marcante no espetáculo Ver de Ver-O-Peso”.

Programação Diversificada

A programação começa na quinta-feira, 19 de junho, às 20h, com “A Farsa da Boa Preguiça”, da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Dirigida por Karine Jansen e Larissa Latif, a peça, um dos textos mais conhecidos de Ariano Suassuna, narra a história de Joaquim Simão, um poeta popular que luta para sobreviver à pobreza no sertão sem abrir mão de sua arte e liberdade.

Na sexta-feira, 20 de junho, também às 20h, o Grupo Usina sobe ao palco com “Solo de Marajó”. A montagem reúne pequenas histórias extraídas do romance “Marajó”, do aclamado escritor paraense Dalcídio Jurandir, publicado em 1947.

O sábado, 21 de junho, às 20h, será a vez do Grupo Experiência apresentar o clássico “Ver de Ver-O-Peso”. Para Yeyé Porto, atriz e produtora do espetáculo, é uma honra participar de mais uma edição da Mostra Nilza Maria, especialmente com a homenagem a Mário Filé, que atuou no grupo por muitos anos. “Para o Grupo Experiência é muito emocionante que a ‘Mostra’ preste esta homenagem ao Mário Filé, nosso Urubu. Ele foi um grande ator, deu uma grande contribuição para o teatro paraense, e merece esta homenagem. Nós também nos sentimos homenageados, quando vemos que a Mostra Nilza Maria homenageia o ator que faz parte do nosso espetáculo, do nosso grupo”, ressalta a artista.

Dia Dedicado ao Público Infantil

O último dia da Mostra, domingo, 22 de junho, será dedicado aos pequenos. Às 11h, o grupo In Bust Teatro com Bonecos apresenta “Pinóquio”. Já às 18h, os Palhaços Trovadores encenam “O Menor Espetáculo da Terra”, que explora a beleza do universo circense através da palhaçaria e da arte dos bonecos.

Como Acessar os Ingressos

Os ingressos, com entrada franca, podem ser retirados a partir das 9h do dia do espetáculo pelo site ticketfacil.com ou duas horas antes de cada apresentação na bilheteria do Theatro da Paz.

Programação

19/06, 20h – “A Farsa da Boa Preguiça” – Escola de Teatro e Dança da UFPA (classificação livre)

20/06, 20h – “Solo de Marajó” – Grupo Usina (classificação: 14 anos)

21/06, 20h – “Ver de Ver-O-Peso” – Grupo Experiência (classificação: 14 anos)

22/06, 11h – “Pinóquio” – In Bust Teatro com Bonecos (classificação livre)

22/06, 18h – “O Menor Espetáculo da Terra” – Palhaços Trovadores (classificação livre)

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará