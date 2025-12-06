Torcida do Corinthians prepara festa especial para jogo contra o Cruzeiro

Ideia é incentivar os jogadores antes do duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Iúri Medeiros, da Itatiaia

Torcedores organizados do Corinthians preparam uma festa especial na porta do CT Joaquim Grava na próxima terça-feira (9), véspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A bola rola na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

A ideia dos torcedores é ter um último contato com os jogadores antes da viagem para Belo Horizonte. A torcida já havia realizado algo semelhante horas antes do confronto contra o Palmeiras, pela ida da final do Campeonato Paulista, em março.

Em ocasiões assim, é comum que os torcedores recepcionem os atletas antes da entrada no ônibus, com cumprimentos e palavras de incentivo. Bandeirões, rojões e sinalizadores costumam fazer parte da festa.

A delegação corintiana deve deixar o CT Joaquim Grava rumo ao aeroporto no período da tarde, após o almoço. Cerca de 3 mil torcedores do Timão são esperados no Mineirão, que terá sua capacidade esgotada.

Na volta, a Neo Química Arena também deve receber um grande público, com aproximadamente 2,4 mil cruzeirenses no setor destinado aos visitantes.

Semifinal da Copa do Brasil

10/12 – Cruzeiro x Corinthians (Mineirão) – 21h30 – ida da semifinal da Copa do Brasil

14/12 – Corinthians x Cruzeiro (Neo Química Arena) – 18h – volta da semifinal da Copa do Brasil

Rodrigo Coca / Corinthians