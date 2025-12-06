sábado, dezembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Torcida do Corinthians prepara festa especial para jogo contra o Cruzeiro

Ideia é incentivar os jogadores antes do duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Iúri Medeiros, da Itatiaia

Torcedores organizados do Corinthians preparam uma festa especial na porta do CT Joaquim Grava na próxima terça-feira (9), véspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A bola rola na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

A ideia dos torcedores é ter um último contato com os jogadores antes da viagem para Belo Horizonte. A torcida já havia realizado algo semelhante horas antes do confronto contra o Palmeiras, pela ida da final do Campeonato Paulista, em março.

Em ocasiões assim, é comum que os torcedores recepcionem os atletas antes da entrada no ônibus, com cumprimentos e palavras de incentivo. Bandeirões, rojões e sinalizadores costumam fazer parte da festa.

A delegação corintiana deve deixar o CT Joaquim Grava rumo ao aeroporto no período da tarde, após o almoço. Cerca de 3 mil torcedores do Timão são esperados no Mineirão, que terá sua capacidade esgotada.

Na volta, a Neo Química Arena também deve receber um grande público, com aproximadamente 2,4 mil cruzeirenses no setor destinado aos visitantes.

Semifinal da Copa do Brasil

  • 10/12 – Cruzeiro x Corinthians (Mineirão) – 21h30 – ida da semifinal da Copa do Brasil
  • 14/12 – Corinthians x Cruzeiro (Neo Química Arena) – 18h – volta da semifinal da Copa do Brasil

Rodrigo Coca / Corinthians

Poupança Premiada Banpará -300X100
Artigo anterior
Cavaleiros do Zodíaco completa 40 anos e ganha edição especial da Revista Herói
Próximo artigo
Presidente da Fifa se desculpa com técnico da Argentina; saiba o motivo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,272FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupança Premiada Banpará -320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315