Tensão no espaço aéreo: EUA suspendem todos os voos no país por razões de segurança

Decolagens estão proibidas e voos com destino ao país serão avaliados

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) suspendeu todas as decolagens no país. Informações preliminares apontam falhas de comunicação no controle de tráfego aéreo.

O problema técnico teria começado em Chicago, e as autoridades decidiram suspender as operações em todos os aeroportos dos EUA. A restrição tem previsão inicial de término às 22h no horário local (19h no horário de Brasília).

Desde os ataques de 11 de setembro de 2001, essa é a segunda vez que ocorre uma paralisação desse tipo. Em janeiro de 2023, a FAA determinou a suspensão das decolagens devido a uma falha no sistema de informações aeronáuticas da agência.

Os Estados Unidos possuem cerca de 5 mil aeroportos abertos ao público e 14.400 pistas particulares.

Fonte e imagens: Portal Pleno.News