Chainsaw Man: Arco Da Reze | Anime lidera a bilheteria americana

O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros

Júlia Henn

Depois da performance avassaladora de Demon Slayer: Castelo Infinito nas bilheterias mundiais, agora é a vez de Chainsaw Man: Arco da Reze mostrar a que veio.

O filme ocupa atualmente o primeiro lugar na bilheteria americana, com uma arrecadação de US$17,2 milhões de 3003 cinemas nos Estados Unidos.

O Telefone Preto 2 vem em segundo lugar, com US$13 milhões em bilheteria, seguido de perto pela adaptação do livro de Colleen Hoover, Se Não Fosse Você, que fez US$12,8 milhões até o momento.

Globalmente, o anime alcançou a marca de US$108 milhões neste final de semana.

Baseada no mangá homônimo de Tatsuki Fujimoto, a adaptação é dirigida por Ryū Nakayama. O filme estava originalmente programado para chegar ao Brasil em 30 de outubro, mas foi adiantado. Agora, Chainsaw Man chega em 23 de outubro. Leia a sinopse da série:

“Denji é um adolescente que mora com Pochita, o Demônio da Motosserra. Por conta das dívidas que herdou de seu pai, ele vive na miséria, exterminando outros demônios com Pochita para pagar as contas. Até que, um dia, Denji é traído e morre. Em seus últimos momentos de consciência, ele firma um contrato com Pochita e renasce como o Homem-Motosserra, um humano com coração de demônio”.

O elenco do filme conta com o retorno dos dubladores do anime, incluindo Kikunosuke Toya, Tomori Kusunoki, Shogo Sakata, Fairouz Ai, Mariya Ise, Karin Takahashi, Taku Tashiro, Kenjiro Tsuda, Shiori Izawa e mais. A direção fica a cargo de Tatsuya Yoshihara (que também trabalhou no anime e em Hunter x Hunter: A Última Missão) a partir de roteiro de Hiroshi Seko (adaptado, claro, do mangá homônimo).

A Crunchyroll deve lançar neste mês de setembro Chainsaw Man – The Compilation, filme dividido em duas partes que se trata de uma compilação dos episódios da primeira temporada do anime.

Em Chainsaw Man – The Compilation: Parte I, Denji é um adolescente que vive como um Caçador de Demônios. Visando pagar a dívida herdada do pai, ele começa a caçar demônios para a Yakuza com sua amiga Pochita, uma “Demônio da Motosserra”, enquanto vive uma vida tragicamente pobre. Quando as coisas pareciam não poder piorar, Denji é convocado pela Yakuza.

Já em Chainsaw Man – The Compilation: Parte II, conhecido como “Homem-Motosserra” e lutando com um estilo de luta insano e descontrolado, Denji finalmente consegue derrotar o “Demônio da Eternidade”. Após a batalha, os membros da Divisão Especial 4 de Extermínio de Demônios da Segurança Pública retornam às suas vidas cotidianas e realizam uma “festa de boas-vindas” para os novos recrutas. Durante a festa, Denji menciona o beijo que Himeno havia lhe prometido antes da luta.