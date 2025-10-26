Derrotado por Fonseca em final aposta que brasileiro será “novo Djokovic”

Alejandro Davidovich-Fokina também disse “ter certeza” de que João ganhará de Alcaraz e Sinner em alguns anos
Pietra Carvalho, da CNN Brasil
Alejandro Davidovich-Fokina exaltou o talento de João Fonseca após perder para o brasileiro na final do ATP 500 da Basileia, neste domingo (26).
O espanhol apostou que o jovem, de apenas 19 anos, será o “próximo Djokovic” e que ele conseguirá ganhar de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner no futuro.
“Você jogou um tênis inacreditável hoje. Você é ‘a’ pessoa desse esporte. Você tem um futuro brilhante, com certeza. Você será o próximo Nole, e irá vencer de Carlos e Jannik, com certeza”, declarou Fokina na entrevista em quadra.
As batalhas de Djokovic, um dos membros do “Big Three”, com as duas jovens estrelas do tênis, marcaram os últimos anos do esporte.
Aos 38 anos, sendo o homem com mais Grand Slams na história, ele também já elogiou o potencial de Fonseca, brincando que deseja treinar o brasileiro depois de se aposentar.
“Será muito caro para ele. Então, esteja preparado”, disse em agosto, durante um media day do US Open.
Divulgação/ATP Tour