PF desarticula esquema de fraude previdenciária no Pará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 15, a Operação Destinatário para investigar um esquema de fraudes contra a Previdência Social. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um dos investigados, com o objetivo de apreender documentos, mídias e outras provas.

A investigação apura a reativação e a transferência fraudulenta de benefícios, que seriam realizadas com o uso irregular de senhas de servidores do INSS. Apurou-se que o dinheiro resultante do esquema era direcionado para contas bancárias de terceiros.

As investigações prosseguem para identificar todos os autores e a estrutura do grupo criminoso. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado e organização criminosa.

Fonte: Ascom/SRPF-PA em Belém