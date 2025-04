Principe William escolhe o Brasil para sediar premiação multimilionária do Earthshot Prize 2025

O Anuncio foi feito em vídeo nesta quinta-feira 3 de abril pelo príncipe Willian, herdeiro do trono britânico, ele revelou que estará no Brasil, escolhido como próximo pais para sediar a próxima cerimônia do prêmio Eartshot Prize 2025, premiação multimilionário ambiental criado para fins de incentivo as melhores iniciativas de mudanças significativas de problemas ambientais e climáticos.

O Brasil sediará a premiação ainda este ano no mês de novembro, antes da cúpula climática da ONU, a COP30, que também foi citada pelo príncipe, e acontece no estado de Pará no Brasil em novembro. O prêmio Eartshot foi lançado no ano de 2020, com edições anteriores sediadas em Londres, Boston, Cingapura e Cidade do Cabo, todas contando com apoio de organizações globais e filantrópicos interessados em cooperar na causa.

No anuncio feito pelo príncipe após um vídeo de divulgação da campanha de premiação, ele se mostrou entusiasmado com a escolha do Brasil, que é um País que se encaixa perfeitamente nessa edição do prêmio Eartshot. “Precisamos de otimismo urgente agora mais do que nunca, e acho que o Brasil personifica isso. Mal posso acreditar que já estamos na metade dos 10 anos.” Ressaltou Willian.

Outras celebridades importantes estiverem presentes no momento do anuncio entre eles: David Beckham que falou está muito animado para vinda ao Brasil, onde segundo ele, natureza e cultura andam de mãos dadas, também participaram do anuncio a modelo Heidi Klum, o ex-jogador Brasileiro Cafu, entre outros nomes importantes.

Por: Thays Garcia

Imagem: Divulgação Instagram