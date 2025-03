Cidades – Segurança Alimentar: Governo do Estado participa, via Seaster, de debate que visa o combate à fome

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) cooperou de forma assertiva para com o debate que reuniu representantes dos municípios do Pará, nesta segunda-feira, 17, no Teatro Margarida Schivazapa, em Belém. O evento objetivou ainda aos participantes, o fortalecimento, a implementação e permanência dos Sistemas Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Sisans), nos 102 municípios que já aderiram ao plano, com o principal objetivo de capacitar gestores municipais e assim consolidar o Sisans no Pará.

O fortalecimento do Sisan no Pará é essencial para assegurar a efetividade das políticas públicas voltadas aos direitos humanos e alimentação adequada, pois reflete diretamente ações assertivas para com erradicação da fome, redução da pobreza e promoção da saúde, além do bem-estar de todos os que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Para o titular da Seaster, Inocencio Gasparim, a realização do evento compõe o plano de ação, que viabiliza a execução do trabalho no Estado, em prol de avanços para com a erradicação da fome e bem-estar.

“Participamos do 1º Encontro Estadual do Sisan, que reuniu todos os Sisans municipais do Estado do Pará. O objetivo deste encontro é sensibilizar os municípios e reforçar a importância em fortalecer o sistema de segurança alimentar no nosso Estado. Queremos garantir que eles tenham as condições necessárias para elaborar os seus planos municipais, os quais serão fundamentais para traçar estratégias e metas no combate à fome. Este evento conta com a valiosa participação do Instituto Pacto Contra a Fome, que tem somado esforços conosco para que, o Estado do Pará lance oficialmente o programa ‘Pará Sem Fome’. Juntos, estamos unidos em criar estratégias e alcançar a nossa maior meta enquanto secretaria, que trata da segurança alimentar e nutricional do Pará. Ainda estamos enfrentando níveis elevados de insegurança alimentar, e é por isso que nos reunimos aqui, representando o poder executivo, a sociedade civil e a iniciativa privada, pois priorizamos o combate à fome no Estado do Pará e, assim, podermos deixar de lado este ciclo de insegurança alimentar que ainda nos afeta”, ressaltou o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

A capacitação contínua de gestores públicos e do envolvimento da sociedade civil, também assegura de forma decisiva e proveitosa, para que se tenha uma abordagem estratégica alinhada, perante ao que se faz necessário executar em meio às adversidades locais.

A nutricionista Alessandra Carvalho, representante do município de Abaetetuba, destaca o quão esse tipo de encontro possui validade para que os gestores municipais possam colocar em prática as ações necessárias.

“É extremamente importante estar aqui hoje para agregar conhecimento, além de poder levar o conhecimento dos técnicos locais, para a gente desenvolver um trabalho bem bacana lá, em nossa região. Este evento é extremamente importante para cada vez mais a gente ter e executar no nosso município a segurança alimentar e implementar ideias com estratégias, para fazer com que o nosso município avance no sentido de trazer mais segurança alimentar a todos”, disse a nutricionista.

Participaram também do encontro, Geyze Diniz, cofundadora e presidente do Conselho do Pacto contra a Fome; a representante da Vale, Andreia Andrade; Maria Maujaci Brilhante, do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Conseans); além de Thiago Farias, da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep).

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias