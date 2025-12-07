CIEE abre 68 mil vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro

Dezembro concentra maior volume de oportunidades do ano; São Paulo e Nordeste lideram oferta nas áreas de educação, administração e direito

Tatiana Cavalcanti, colaboração para a CNN Brasil

Com as férias chegando, muitos estudantes buscam uma atividade para se inserir no mercado de trabalho. O momento é favorável. O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) projeta a abertura de 68,2 mil vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro de 2026.

A concentração de oportunidades nesse período acontece porque muitos alunos concluem ciclos escolares ou encerram contratos de estágio, cujo limite legal é de dois anos. Esse movimento abre espaço para novos candidatos quando a procura por vagas aumenta.

São Paulo lidera com 33 mil oportunidades, sendo 31,9 mil de estágio. O Nordeste aparece em segundo lugar, com 20,2 mil vagas, das quais 18 mil são de estágio. O Norte oferece 4,8 mil posições, enquanto o Centro-Oeste e o Distrito Federal somam 7,7 mil vagas.

Para estágio, os cursos de educação, administração e direito concentram o maior número de vagas. No programa de aprendizagem, as áreas de administração, logística e varejo lideram as oportunidades.

Contratos em alta

Até novembro, o CIEE registrou 290 mil contratos ativos de estágio e aprendizagem no Brasil, crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2024.

Patrícia Testai, gerente nacional de operações e atendimento do CIEE, orienta os candidatos a aproveitarem o momento.

“O período de dezembro a fevereiro é de fundamental importância porque reúne o maior contingente de vagas do ano. Aos que buscam uma oportunidade, é importante sempre manter os dados atualizados no portal CIEE e ficar atento ao celular e e-mail.”

Fabio Augusto/CIEE