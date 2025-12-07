Projeto com Raphael Montes estimula a leitura entre alunos da rede pública

Mais de 2,3 milhões de estudantes terão acesso gratuito à obra “A Mágica Mortal” até 12 de dezembro; autor escreveu sucessos do streaming como “Bom Dia, Verônica” e “Beleza Fatal”

Tatiana Cavalcanti, colaboração para a CNN Brasil

Um mágico assassino, truques mortais e um mistério a ser desvendado. A trama de suspense que conquistou leitores em todo o país chega agora à rede pública de ensino com o mestre do suspense Raphael Montes.

O autor disponibiliza “A Mágica Mortal — Uma Aventura do Esquadrão Zero” (2023), seu primeiro livro juvenil, para 2,3 milhões de estudantes da rede estadual de São Paulo. O público-alvo são alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio.

A obra fica disponível por pouco tempo, até 12 de dezembro na plataforma Leia SP, da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo). A ação integra o projeto Conexão Leitora.

Montes se reuniu com 130 alunos da Escola Estadual Miss Browne, na zona oeste da capital paulista. O encontro tratou da trajetória do autor, da prática de leitura e do universo literário em uma rodada de perguntas e respostas.

“Fiquei muito feliz quando descobri essa iniciativa de ter o livro disponibilizado para vocês lerem e poder conversar e as professoras fazendo trabalhos sobre o livro”, afirmou o escritor durante o encontro.

Montes escreveu “Bom Dia, Verônica”, “Dias Perfeitos” e “Uma Família Feliz”, obras que inspiraram séries e filmes. Ele estreou como autor de novelas em “Beleza Fatal”, hit da HBO Max.

O popular escritor revelou para os alunos, durante palestra, que sua relação com o medo fundamenta seu trabalho como autor de suspense. “Eu sou muito medroso, apesar das histórias que eu escrevo. Aliás, eu acho que eu só escrevo porque sou medroso. Então eu sei falar do medo porque eu sou medroso.”

Retorno em sala de aula

A professora de redação e língua portuguesa Fabiana Morabito desenvolveu rodas de leitura durante as aulas. “Os alunos gostam dessa temática do suspense e mistério, isso ajuda instigar o prazer pela leitura. A roda ajudou, também, a antecipar alguns fatos da história antes da conversa com o autor.”

Julia Costa, 13 anos, aluna do 6º ano, foi uma das dez estudantes sorteadas com livros no evento. “Eu não tenho costume de ler obras de literatura policial, leio mais contos, crônicas ou fantasia, mas esse livro me deixou muito surpresa e envolvida com a história.”

A plataforma Leia SP oferece acesso gratuito a mais de cem obras literárias para estudantes da rede estadual.

Projeto Conexão Leitora

Obra: “A Mágica Mortal — Uma Aventura do Esquadrão Zero”, de Raphael Montes

“A Mágica Mortal — Uma Aventura do Esquadrão Zero”, de Raphael Montes Acesso: até 12 de dezembro

até 12 de dezembro Onde: na plataforma Leia SP

na plataforma Leia SP Público-alvo: estudantes do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio da rede estadual de São Paulo

estudantes do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio da rede estadual de São Paulo Live do evento: disponível no canal do YouTube do Centro de Mídias da Educação de São Paulo

Instagram/Raphael Montes