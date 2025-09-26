Círio de Nazaré 2025: Imagem Peregrina visita fábrica da Brilux em Belém

Grupo Raymundo da Fonte celebra tradição religiosa com fé, ações nos supermercados e investimento em mídia.

A fábrica da Brilux, do Grupo Raymundo da Fonte, em Belém, recebeu na última sexta-feira (19) a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, em uma celebração que já se tornou tradição desde 2018. Funcionários, familiares, parceiros, fornecedores e religiosos se reuniram para um momento de fé, gratidão e celebração, transformando o ambiente de trabalho em um espaço comunitário de devoção.

O rito oficial foi conduzido pelo frei Fábio, da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, com o tema “Maria, mãe e rainha de toda a criação”, lema oficial do Círio de Nazaré 2025. Cerca de 200 pessoas participaram da cerimônia, que contou ainda com a presença de acionistas e diretores do grupo: Hisbello de Andrade, Mariza da Fonte Lima, Romero Longman, Célia da Fonte Longman, Rômulo do Vale e Mirna Morales.

Para Nádia Duarte, coordenadora administrativa da fábrica, responsável pela organização do evento, a visita anual fortalece a fé e a cultura da empresa. “Esta tradição aproxima as pessoas, reforça nossos valores de gratidão e respeito mútuo e mantém viva a memória religiosa do fundador, Dr. Raymundo, que era um homem de profunda fé”, afirma.

Além de estreitar o vínculo religioso dos colaboradores, a ação simboliza o compromisso da empresa com a cultura e a tradição paraense. Por meio das marcas Brilux, Minhoto, Sonho e Even, o Grupo Raymundo da Fonte participa ativamente do Círio, promovendo patrocínios e ações especiais, como a transmissão ao vivo do evento.

Sobre o Grupo Raymundo da Fonte

Fundado em Pernambuco por Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte, o grupo é responsável por marcas líderes nos segmentos de limpeza doméstica, higiene pessoal, inseticidas e condimentos. Além da Brilux, a indústria fabrica Minhoto, Sonho e Even, entre outras marcas reconhecidas nacionalmente.

A fábrica de Belém produz produtos de limpeza para o lar e gera mais de 260 empregos diretos e indiretos somente no Pará, reforçando o compromisso do grupo com a economia local.