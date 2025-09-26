sexta-feira, setembro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Círio de Nazaré 2025: Imagem Peregrina visita fábrica da Brilux em Belém

Grupo Raymundo da Fonte celebra tradição religiosa com fé, ações nos supermercados e investimento em mídia.

A fábrica da Brilux, do Grupo Raymundo da Fonte, em Belém, recebeu na última sexta-feira (19) a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, em uma celebração que já se tornou tradição desde 2018. Funcionários, familiares, parceiros, fornecedores e religiosos se reuniram para um momento de fé, gratidão e celebração, transformando o ambiente de trabalho em um espaço comunitário de devoção.

O rito oficial foi conduzido pelo frei Fábio, da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, com o tema “Maria, mãe e rainha de toda a criação”, lema oficial do Círio de Nazaré 2025. Cerca de 200 pessoas participaram da cerimônia, que contou ainda com a presença de acionistas e diretores do grupo: Hisbello de Andrade, Mariza da Fonte Lima, Romero Longman, Célia da Fonte Longman, Rômulo do Vale e Mirna Morales.

Para Nádia Duarte, coordenadora administrativa da fábrica, responsável pela organização do evento, a visita anual fortalece a fé e a cultura da empresa. “Esta tradição aproxima as pessoas, reforça nossos valores de gratidão e respeito mútuo e mantém viva a memória religiosa do fundador, Dr. Raymundo, que era um homem de profunda fé”, afirma.

Além de estreitar o vínculo religioso dos colaboradores, a ação simboliza o compromisso da empresa com a cultura e a tradição paraense. Por meio das marcas Brilux, Minhoto, Sonho e Even, o Grupo Raymundo da Fonte participa ativamente do Círio, promovendo patrocínios e ações especiais, como a transmissão ao vivo do evento.

Sobre o Grupo Raymundo da Fonte

Fundado em Pernambuco por Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte, o grupo é responsável por marcas líderes nos segmentos de limpeza doméstica, higiene pessoal, inseticidas e condimentos. Além da Brilux, a indústria fabrica Minhoto, Sonho e Even, entre outras marcas reconhecidas nacionalmente.

A fábrica de Belém produz produtos de limpeza para o lar e gera mais de 260 empregos diretos e indiretos somente no Pará, reforçando o compromisso do grupo com a economia local.

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Infecções por Aedes aegypti elevam risco de complicações no parto
Próximo artigo
Filho de Wesley Safadão enfrenta tumor raro: entenda o que é e os desafios do diagnóstico

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,273FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315