Colônia de Férias do Cassazum encerra com elogios dos familiares da garotada

Mais de 150 crianças de 5 a 14 anos participaram da Colônia de Férias promovida pela diretoria do Cassazum, através do Departamento de Esportes e Lazer, onde a organização e os ensinamentos dos professores qualificados de educação física foram fundamentais para o sucesso da programação. Inclusive a colônia recebeu elogios dos familiares das crianças, à frente os organizadores, a dupla de professores Heloísa e Marinho Rodrigues, que agradeceram imensamente o apoio recebido da diretoria do clube militar, presidida pela suboficial de Aeronáutica, Heloísa Helena, a qual também ficou entusiasmada pelo número de participantes das crianças que comprovaram o carisma dos professores Heloísa e Marinho Rodrigues.

Durante 20 dias, os professores ficaram antenados nos ensinamentos e também no comportamento das crianças, sobretudo com as entregas aos seus familiares.

O encerramento teve a recepção de um lanche para crianças, professores e familiares momento que prevaleceu harmonia e entusiasmo entre dirigentes do Cassazum, Coordenadores e familiares da garotada.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar