FPF realiza doação de cestas de alimentos a instituições de caridade

A Federação Paraense de Futebol reafirmou seu compromisso com a responsabilidade social ao doar 84 cestas básicas para instituições de caridade, na quinta-feira passada. As cestas, compostas por feijão, arroz, açúcar e macarrão, foram resultado das doações de alimentos feitas durante a final da Copa Pará Sub-20 Região Metropolitana, disputada entre Tuna Luso e Belenense, no estádio Mangueirão, no último dia 10 de julho.

Sob a liderança do presidente Ricardo Gluck Paul, a FPF organizou a distribuição das cestas para beneficiar entidades que desempenham um papel crucial na comunidade. As instituições contempladas nesta semana foram a ONG Creche Cordeirinho de Deus, o Abrigo João de Deus e o Projeto Casa Terceira Idade do Grupo Educacional Vicentino da Amazônia. Durante a próxima semana, mais 11 instituições de caridade participarão da ação.

Essa iniciativa busca oferecer suporte às entidades que trabalham diretamente com populações vulneráveis, contribuindo para amenizar a insegurança alimentar de muitas famílias. A ação reflete a visão da FPF de usar o esporte como um veículo para promover o bem-estar e a solidariedade social.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar