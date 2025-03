Com 97% de aprovação, Hospital de Marabá se destaca pela eficiência e e ações humanizadas

A pesquisa ouviu 3.600 pacientes e avaliou aspectos como acolhimento, qualidade técnica dos serviços, infraestrutura e humanização no atendimento.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, iniciou o ano de 2025 com o índice de aprovação de 97% entre os pacientes atendidos nos meses de janeiro e fevereiro. A pesquisa, conduzida pela ouvidoria da unidade, destacou a qualidade dos serviços oferecidos, a eficiência da equipe e o atendimento prestado.

Maria Costa, 39 anos, moradora de Nova Ipixuna, na região do Lago de Tucuruí, foi encaminhada ao hospital para atendimento especializado com neurocirurgião e ressaltou a excelência no atendimento que recebeu de todos os profissionais. “Desde o momento em que cheguei até a saída, fui tratada com respeito, atenção e cuidado. A equipe foi atenciosa e eficiente, o que fez toda a diferença para mim”, afirmou Maria.

A satisfação dos pacientes na unidade do Governo do Pará é monitorada pela Ouvidoria do hospital. Entre janeiro e fevereiro de 2025, 3.600 pessoas foram entrevistadas por meio de questionários que avaliam diversos aspectos, como o acolhimento, a qualidade técnica dos serviços prestados, a infraestrutura e a humanização no atendimento.

João Santos, 34 anos, morador de Marabá, na região de integração Carajás, passou por cirurgia ortopédica no hospital e destacou a agilidade e o profissionalismo da equipe. “Fui atendido rapidamente, sem aquela demora que a gente vê em outros lugares. A cirurgia foi um sucesso, e durante todo o tempo que fiquei internado, senti que estava em boas mãos. Até depois da alta, me ligaram para saber como estava me recuperando”, enfatizou.

Flavio Marconsini, diretor executivo da unidade, ressaltou os aspectos mais elogiados pelos pacientes. “A excelência no atendimento médico e de enfermagem, a infraestrutura moderna, comunicação clara e o acolhimento humanizado da equipe são constantemente mencionados como pontos positivos”, destacou.

Ouvidoria: A voz do paciente

A Ouvidoria do Hospital Regional do Sudeste desempenha um papel essencial na garantia da qualidade dos serviços, funcionando como um canal direto entre pacientes e a gestão. Em celebração à Semana do Ouvidor, lembrada em 16 de março, a equipe intensificará as ações de escuta ativa, orientando pacientes sobre seus direitos no Sistema Único de Saúde (SUS) e reforçando a divulgação dos canais de comunicação da Ouvidoria.

“A Ouvidoria é a voz do paciente no hospital. Nosso compromisso é garantir que cada pessoa atendida tenha um canal seguro e acessível para elogios, sugestões ou qualquer demanda que possa contribuir para a melhoria dos nossos serviços”, destaca Flavia Fernandes, responsável pelo setor na unidade.

Flavia ainda ressaltou que o compromisso com a transparência e a melhoria contínua se reflete diretamente nos índices de satisfação, que, em 2025, já atingiram a marca de 97%.

“Cada opinião registrada é analisada com seriedade, e muitas melhorias implementadas na unidade surgiram a partir das manifestações recebidas”, acrescenta.

Como forma de reconhecimento pelo trabalho essencial desempenhado, os profissionais da Ouvidoria participaram de um café da manhã especial em homenagem à Semana do Ouvidor. O evento contou com a presença das ouvidoras Joelma Fernandes, da 11ª Regional de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA), e Maria Inoã Osorio da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS).

Serviço: Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará, gerenciado pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, com 97 de internação clínica, 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Fotos: Ascom