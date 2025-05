Esmac realiza Semana Acadêmica Integrada 2025 com foco na COP30 e seu impacto na Amazônia Paraense

A Faculdade ESMAC promove, entre os dias 14, 15 e 16 de maio a Semana Acadêmica Integrada 2025, um dos mais importantes eventos do calendário acadêmico da instituição. Com o tema “COP30 na Amazônia Paraense: Pesquisas Acadêmicas, Inovações Tecnológicas e Direitos Humanos em Transformação”, a programação reunirá estudantes, pesquisadores, especialistas e autoridades para debater os desafios e oportunidades que a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas trará para a região.

A conferência de abertura da Semana Acadêmica Integrada ESMAC vai reunir nomes como: Carina Melo da Silva que é Coordenadora de Ciência e Tecnologia da FAPESPA e atua como Conselheira do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, no estado do Pará, representando a FAPESPA e evidenciando um compromisso com a ciência, tecnologia e direitos sociais; Marizete da Paixão Chaves Oliveira, mulher quilombola e filha de parteira, vem representando o Quilombo Aquicaeté; Igo Silva Sousa, que é Especialista em Gestão de Pequenos Negócios.

A COP30, prevista para ocorrer em Belém em 2025, representa um marco para a Amazônia e para o Brasil, colocando o Pará no centro das discussões globais sobre sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental.

A Semana Acadêmica Integrada da ESMAC será um espaço de construção do conhecimento, incentivando a pesquisa, a inovação tecnológica e a reflexão sobre os direitos humanos em meio às transformações ambientais e sociais. Durante o evento, serão realizadas palestras, mesas-redondas, oficinas e apresentações de trabalhos científicos voltados para as temáticas ambientais, tecnológicas e jurídicas relacionadas à COP30.

O encontro contará com a presença de especialistas renomados, representantes do setor público e privado, além de organizações da sociedade civil engajadas na pauta ambiental.

Destaques da programação:

Palestras com pesquisadores e especialistas em mudanças climáticas e sustentabilidade;

Painéis sobre inovação tecnológica aplicada à preservação ambiental;

Debates sobre políticas públicas e direitos humanos na Amazônia;

Apresentação de pesquisas acadêmicas e startups voltadas à bioeconomia;

Workshops e oficinas interativas sobre práticas sustentáveis.

A Semana Acadêmica Integrada 2025 da ESMAC reforça o compromisso da instituição com a formação de profissionais críticos e inovadores, capacitados para atuar em um mundo em constante transformação.

SOBRE A ESMAC:

A Faculdade ESMAC é uma instituição de ensino superior comprometida com a excelência acadêmica e a formação de profissionais aptos a contribuir para o desenvolvimento social e econômico da Amazônia. Com cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, a ESMAC se destaca pelo incentivo à pesquisa e inovação, promovendo eventos e iniciativas que conectam o saber acadêmico às demandas da sociedade.

Serviço:

Semana Acadêmica Integrada ESMAC

Período: 14 a 16 de maio

Abertura: 14 de maio (Quarta-feira)

Local: Pio X – BR-316

Horário: às 19h

Imagens: Marlon Coelho – Ascom/Grupo de Ensino Madre Celeste