Com gol contra, Remo empata com o Vila Nova e fatura mais um ponto na tabela

O Clube do Remo arrancou um empate de 1 a 1, com um gol contra em partida contra o Vila Nova na casa do adversário, partida esta que se realizou neste sábado, 13, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o conhecido OBA, em Goiânia. O jogou valeu pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. Para o Leão Azul, um ponto importante.

O gol contra do Vila Nova saiu nos momentos finais da disputa, ocasião em que o Remo pressionou para ampliar o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Logo nos minutos iniciais, lógico, o Tigre mostrou quem era o dono da casa e pressionou, dando muito trabalho a Marcelo Rangel que, entretanto, atuou com a competência que lhe é peculiar. João Pedro ainda partiu para cima do adversário, um dos momentos em que o Remo botou pressão no adversário, trabalho para o camisa 1 Halls.

Com o resultado, o time goiano chegou a uma sequência de quatro jogos sem vitória, foi a 36 pontos e perdeu a chance de saltar da 10ª para a quinta colocação da tabela de classificação, ficando em nono. Do outro lado, com 39, o Remo segue em quinto, agora dois atrás da Chapecoense, primeiro time no G4.

Texto e edição: Roberto Barbosa/Nazaré Sarmento/Imagens: Raul Martins/Agência Remo