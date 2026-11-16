Reconhecimento da Academia da Gravação destaca repercussão do trabalho nas plataformas digitais e evolução artística da carioca.

Anitta voltou a colocar o Brasil em destaque no cenário da música internacional ao garantir uma indicação ao Grammy 2027 com o projeto “Equilibrivm”. O anúncio da Academia da Gravação reafirma a relevância da artista no mercado global e marca mais um capítulo histórico em sua trajetória de internacionalização.

Com “Equilibrivm”, a cantora apresentou uma proposta artística que dialoga com diferentes sonoridades, mantendo a identidade brasileira aliada a uma estética voltada para o público mundial. A nomeação na principal premiação da indústria fonográfica reflete não apenas o desempenho comercial e a repercussão do trabalho nas plataformas digitais, mas também o reconhecimento da crítica especializada à evolução musical da carioca.

Nas redes sociais, fãs e artistas celebraram a conquista, movimentando a internet com mensagens de apoio e expectativa para a cerimônia de entrega dos prêmios. A nova indicação consolida Anitta como um dos principais nomes latinos da atualidade e reforça o espaço da música brasileira nas grandes premiações internacionais.