Cantora abriu o coração sobre batalha contra problemas de saúde mental e maternidade; Simone Mendes enviou depoimento emocionante celebrando a volta da irmã.

O retorno de Simaria aos palcos foi marcado por forte emoção neste domingo (15), durante sua participação no Domingão com Huck. Afastada dos holofotes para cuidar da saúde e da família, a cantora não conteve as lágrimas ao revisitar o período mais delicado de sua vida pessoal e profissional, revelando publicamente que enfrentou um quadro grave de adoecimento emocional.

Diante de Luciano Huck e da plateia, Simaria abriu o coração sobre os motivos que a levaram a interromper a carreira no auge do sucesso. “Entrei em uma depressão profunda”, desabafou a artista, destacando como a rotina exaustiva e a pressão impactaram seu bem-estar. Durante a conversa, ela ressaltou que o foco na saúde mental e a dedicação à maternidade foram fundamentais para que conseguisse se reerguer e encontrar forças para retomar o contato com o público.

Um dos momentos mais comoventes da atração foi a exibição de um depoimento especial enviado por sua irmã e ex-dupla, Simone Mendes. Visivelmente emocionada, Simone relembrou a angústia de acompanhar de perto o sofrimento de Simaria durante o afastamento e celebrou o fato de vê-la novamente feliz e fazendo o que ama.

A sinceridade do relato rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde fãs e admiradores enviaram mensagens de acolhimento, elogiando a coragem da cantora ao falar abertamente sobre saúde mental e celebrando sua volta à música.