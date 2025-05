Comandado por Gyokeres, Sporting é bicampeão após 71 anos e torcedores tomam as ruas de Lisboa

Artilheiro do Campeonato Português e da Europa, atacante sueco foi o grande responsável pelo título da equipe

A cidade de Lisboa se vestiu de verde e branco e rugiu como um Leão na noite deste sábado (17). Isso porque o Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 2 a 0, no Estádio de Alvalade, e garantiu o bi-campeonato português após 71 anos. Concorrente direto, o Benfica empatou com o Braga em 1 a 1 e ficou na segunda colocação.

O título do Leão tem relação direta com o atacante Gyokeres. Artilheiro da competição, o centroavante anotou um dos gols aos 37 minutos do segundo tempo e assinou a conquista. Esse foi o 39 gol do atacante em 33 partidas do campeonato, com a incrível média de 1,18 gol por partida. O meia-atacante Pedro Gonçalves foi o autor do outro tento.

Sensação do Sporting, Gyokeres dificilmente permanecerá na próxima temporada. De acordo com o Jornal A Bola, o Arsenal prepara uma oferta de 75 milhões de euros para contratar o atacante. O sueco é o artilheiro da Europa em 2024/25, com 53 gols em 51 jogos.

– Obrigado por tudo, foi uma temporada fantástica e um prazer fazer isso juntos. Vamos ver o que vai acontecer. No futebol, nunca sabemos o que vai acontecer, ninguém pode prever o futuro – declarou o sueco na saída de campo.

Lisboa tomada de verde e branco

Assim que o jogo terminou, a torcida em Lisboa… teve de esperar para comemorar. A polícia local isolou a área de comemoração para que os patrocinadores do Benfica tirassem seus caminhões (com cerveja e itens de loja do clube) e para que os representantes do Sporting organizassem a festa do campeão.

Foram mais de duas horas de espera até que os torcedores pudessem entrar na área da Praça do Marquês de Pombal, um local amplo, rodeado de hotéis e que costuma receber comemorações de Portugal, assim como manifestações e festas tradicionais – como a de Natal no final de ano.

Mas toda espera valeu. Milhares de torcedores puderam ingressar no espaço e acompanhar uma verdadeira “rave do campeão”. A praça ficou completamente tomada, com show de luzes e música eletrônica no mais alto volume ao som de um DJ, até a chegada dos atletas.

Alguns jogadores discursaram e comemoraram junto com os torcedores, enquanto imagens do título eram exibidas nos telões e raios de laser coplementaram a festa com reproduções nas fachadas dos hotéis.

– Disseram que não seríamos campeão sem Ruben Amorim (o ex-treinador). Disseram que não seriamos campeões sem torcida. Disseram que não seremos tricampeões sem o Viktor (Gyokeres). Vamos ver – discursou Pedro Gonçalves.

Os maiores vencedores do Campeonato Português

Benfica – 38 títulos

Porto – 30 títulos

Sporting – 21 títulos

O Sporting conquistou o título pela 21 vez e ainda está muito abaixo dos principais rivais. Mas em termos de torcida, futebol e comemoração, ninguém grita mais alto do que os Leões em Portugal, atualmente.

Reprodução Diego Guichard é correspondente do NSC Total em Portugal

Por Redação NSC Esporte