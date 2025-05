Neymar também está em pré-lista de Ancelotti para jogos da seleção brasileira

Neymar também está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira de junho, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, apurou a ESPN.

O atacante do Santos está em fase final de recuperação de lesão e não vai a campo desde 16 de abril (ou seja, 32 dias), na vitória do time paulista por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ancelotti anunciará os 23 convocados para os compromissos do mês que vem diante do Equador, no dia 5, e do Paraguai, no dia 10, em 26 de maio, quando também será apresentado como novo técnico da seleção.

Neymar, assim, junta-se a outros seis atletas do Flamengo – Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro – que também estão na pré-convocação de quase 50 atletas do italiano, outra informação obtida pela reportagem.

Segundo o GE, o zagueiro Fabricio Bruno, do Cruzeiro, e o meia Oscar, do São Paulo, também estão na relação.

Próximos jogos do Brasil:

Por Nathália Ferrão

Foto: Neymar, de regreso en Santos. EFE/Guilherme Dionizio