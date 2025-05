Imperatriz celebra o espírito esportivo com a abertura dos Jogos Escolares 2025

Com mais de nove mil atletas, o evento destaca inclusão e a formação de novos talentos no esporte escolar.

Por Matheus Cardoso Lima

A cidade viveu um grande momento de celebração esportiva com a abertura oficial da 42ª edição dos Jogos Escolares de Imperatriz (JEI’s), na tarde da última sexta-feira (16). O Estádio Frei Epifânio D’Abadia se transformou em um palco vibrante, reunindo 172 escolas públicas e privadas. Com a inserção do PARAJEI’s no calendário, a competição que traz como tema “Inclusão, Direito e Diversidade”, teve uma cerimônia de abertura marcada por um clima de união, alegria e respeito ao esporte.

O evento teve início com a entrada das delegações, que levaram ao estádio o espírito de celebração. Em seguida, a Dança da Inclusão, ao som da Banda Fancai da Escola Municipal Castro Alves, emocionou a todos, e mostrando a importância da inclusão no esporte. O juramento dos atletas e árbitros também fez parte dessa festa, destacando o compromisso com os valores de respeito e ética.

O prefeito, Rildo Amaral, compartilhou o significado desse momento especial para ele e para a cidade: “Ver essa juventude reunida, celebrando o esporte, é algo que realmente me emociona. Como ex-atleta, ex-coordenador de jogos e agora prefeito, é uma grande satisfação ver o que começamos lá atrás, e se transformando nesse evento tão grandioso” afirmou o prefeito.

A cerimônia contou com a presença de grandes nomes do esporte, como o judoca olímpico Willian Lima, que foi uma das atrações da abertura. Ele falou sobre a importância dos Jogos Escolares na formação de atletas e cidadãos, com um olhar de quem já viveu essa experiência e agora é referência para os jovens.

“O esporte escolar foi fundamental na minha trajetória e é incrível ver essa estrutura toda sendo investida aqui. Quando eu era mais jovem, os jogos foram o momento em que encontrei grandes desafios e, ao mesmo tempo, tive a oportunidades de me inspirar em ídolos. Hoje, como atleta olímpico, posso compartilhar minha história e ajudar essa garotada a perceber que é através do esporte que a gente constrói nosso futuro”, comentou William, que ainda teve tempo para interagir com as crianças da rede municipal.

Leopoldo Gil, um dos grandes responsáveis pela criação dos Jogos Escolares, foi homenageado e fez questão de compartilhar a história por trás da iniciativa. Ele lembrou o trabalho árduo que levou à criação do evento e ao seu crescimento ao longo dos anos. “Deixei Imperatriz em 1979, mas o evento sempre esteve em meu coração. O que começou como uma ideia simples se tornou algo grandioso. Ver a participação de tantos jovens e a inclusão de modalidades adaptadas é muito gratificante. O esporte escolar não é só competição, é uma cultura que fortalece nossa juventude”, comentou Leopoldo, emocionado ao ver o legado do evento.

E, é claro, o evento não seria completo sem a participação dos jovens atletas, que vivem na pele a emoção de representar suas escolas. Maria Eduarda, atleta de atletismo, compartilhou o quanto significava para ela estar presente na competição. “Estou muito animada para competir! Para mim, os JEIs é uma chance única de conhecer novas pessoas, de fazer amizades e de representar minha escola. Acredito que esse evento vai ser uma experiência inesquecível para todos nós”, disse Maria, com entusiasmo.

Com 27 modalidades esportivas em disputa, os Jogos Escolares seguem até o dia 27 de maio. O evento é muito mais do que uma competição: é uma celebração da juventude, do espírito esportivo e da inclusão, que continua a ser um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento social da cidade.

Reprodução: imperatriz.ma.gov

Foto: Assessoria