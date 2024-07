Como fazer bons amigos e enfrentar a solidão

Já se sentiu sozinho? Se esse for o seu caso, veja alguns conselhos práticos que podem ajudar a desenvolver bons relacionamentos com outros.Fazer amigos e socializar pode ajudar pessoas no mundo inteiro a enfrentar a solidão. Aproveitando a proximidade do Dia Internacional da Amizade, em 30 de julho, as Testemunhas de Jeová têm compartilhado diversos artigos em seu site oficial, o jw.org, sobre como desenvolver amizades duradouras que podem ajudar a gerir sentimentos negativos e contribuir para uma vida mais feliz.

Esse tema é especialmente importante em uma época em que as autoridades alertam sobre uma epidemia de solidão e isolamento. O cirurgião geral dos Estados Unidos, Dr. Vivek Murthy, particularmente descreveu efeitos devastadores causados na saúde mental de muitos americanos.

“Com tudo o que tem acontecido no mundo e as diversas dificuldades que a sociedade tem enfrentado, bons amigos são mais importantes do que nunca. Nós somos muito gratos por saber que as pessoas podem encontrar conselhos práticos no site jw.org sobre como fazer amigos, como ser um amigo leal e também como ter um bom relacionamento com Deus”, comenta Rogério Lourenço, representante do Departamento de Informações ao Público das Testemunhas de Jeová. “Bons amigos podem dar verdadeira ajuda e apoio e isso enriquece a nossa vida e nos traz bem-estar. Bons amigos também nos fazem ter a certeza de que não estamos sozinhos.”

O site jw.org contém artigos para a família, jovens e crianças. Também possui vídeos, desenhos animados e músicas que falam sobre amizade. O artigo: “O que é um amigo de verdade?”, compartilha várias dicas, como por exemplo:

Mostre que você realmente se importa

Tenha uma boa comunicação

Seja realista

Amplie seu círculo de amizades

O site jw.org também traz temas específicos para os jovens sobre como fazer novos amigos, como enfrentar a solidão e como a tecnologia pode afetar relacionamentos. Um dos artigos da série de “Os Jovens Perguntam” responde à pergunta: “Por que eu não tenho amigos?”. Ele incentiva os jovens a melhorar sua autoconfiança, e sugere um plano de ação para lidar com a solidão.

O artigo “Como a tecnologia afeta suas amizades?” destaca que, apesar de a tecnologia ser muito útil, ela pode trazer consequências negativas. Algumas sugestões para melhorar as amizades são:

Conversar com as pessoas (em vez de só mandar uma mensagem ou e-mail)

Desligar o telefone (ou colocar no silencioso), quando estiver conversando

Diminuir o tempo que passa nas redes sociais

Prestar mais atenção no que outros dizem

Falar com um amigo que talvez esteja passando por problemas

“Os artigos para os jovens no site jw.org têm me ajudado a equilibrar o uso das redes sociais na minha vida e a focar em construir amizades verdadeiras”, fala uma jovem de 17 anos chamada Carolina. “Foi animador para mim, ler sobre outros jovens que às vezes tinham os mesmos sentimentos que eu. Eles compartilharam ótimas dicas para enfrentar a situação. Eu deixei anotado alguns pontos e estabeleci alvos específicos para melhorar as minhas amizades. Sou muito grata por esses artigos”.

Músicas, animações no quadro branco e histórias ilustradas da Bíblia sobre amizade podem ser baixadas para os jovens. As famílias podem considerar juntos atividades sobre as qualidades que um amigo precisa ter e ler a respeito de personagens da Bíblia que mostraram amor leal por seus amigos.

“Nós gostamos muito de considerar as histórias ilustradas da Bíblia com os nossos filhos”, diz Jamil, que é pai de dois filhos, um de 4 anos e um de 2 anos. “Eles amam ver as cores vívidas das histórias ilustradas e ver os personagens ganharem vida. Nossos filhos aprendem lições muito importantes sobre como ser um bom amigo, como ser bondoso e ajudar os outros”.

Para mais informações e artigos sobre amizade, visite o jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová com conteúdo disponível em mais de 1000 idiomas.

