Parceria com governo estadual melhora saúde em Rio Maria

A gestão municipal de Rio Maria, através da Secretaria de Saúde, implementou diversas ações em parceria com o Governo do Estado do Pará e a prefeitura municipal, destacando-se a criação do hospital regional de Rio Maria. Este hospital atende o município e outros 14 municípios da região do Araguaia.

Além disso, a gestão municipal de Rio Maria, liderada pela prefeita Márcia Ferreira (MDB), pré-candidata à reeleição no município, tem focado nos direitos dos trabalhadores da saúde pública. Uma das medidas foi a concessão e revisão geral anual das perdas salariais dos servidores, que estavam atrasadas.

A revisão foi atualizada até 2024. Também foi realizado um processo seletivo que efetivou 100% dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) do município, além da realização de um concurso público que convocou todos os aprovados na área da saúde, resultando em um quadro de 90% de servidores efetivos.

Novas unidades básicas de saúde foram implantadas no bairro Maringá e na região das Placas, uma comunidade rural a 140 km de Rio Maria. Essas unidades oferecem atendimento médico, odontológico e de enfermagem. A unidade da região das Placas conta ainda com ambulância para atender a comunidade localizada às margens do Araguaia.

Outras ações incluem a aquisição de uma nova ambulância para a base do SAMU e outra para o hospital municipal, além de novos equipamentos para o laboratório e hospital municipais. Reformas e melhorias foram realizadas no hospital municipal para proporcionar um ambiente mais humanizado para usuários e colaboradores do SUS.

Atualmente, o município de Rio Maria conta com sete unidades básicas de saúde, dois postos de saúde, uma base do SAMU, um centro de especialidades médicas, um centro de reabilitação, um CAPS e um laboratório municipal. O Hospital Regional está em pleno funcionamento, oferecendo serviços de ortopedia, ginecologia, cardiologia, cirurgias eletivas, e atendimentos de urgência e emergência.

Além dessas realizações, a gestão municipal planeja a construção de um novo hospital municipal com uma ala específica para a saúde da mulher e das crianças.

“A principal pauta é o hospital regional! Ele está gerando emprego, aumentando a questão dos imóveis: valorizações e alugueis, falar dos atendimento, necessita ter relatórios de atendimentos e de pessoas de Rio maria inclusive, relatar a questão do impacto no atendimento ao público de Rio Maria e Região. Falar dessa ferramenta que é o hospital regional para o desenvolvimento da cidade”, disse o secretário de saúde de Rio Maria, Edmilson Batista.

Imagens: Divulgação