Vendaval em Mosqueiro: 150 pessoas receberão auxílio para recuperar casas destelhadas

Cerca de 150 pessoas, pertencentes a 40 famílias, serão beneficiadas com auxílio da Prefeitura de Belém após um forte vendaval destelhar casas na ilha de Mosqueiro. A ventania atingiu principalmente o bairro Maracajá, na tarde do último domingo (4), causando grandes prejuízos materiais e muito susto entre os moradores.

Nesta segunda-feira (5), equipes da Defesa Civil de Belém estiveram na área afetada para fazer o levantamento dos danos e identificar as famílias que precisarão de ajuda. Árvores caídas, telhados arrancados e eletrodomésticos danificados foram algumas das consequências do fenômeno.

O prefeito de Belém, Igor Normando, visitou o local junto com representantes do Corpo de Bombeiros, da Cohab, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SegBel) e da Defesa Civil. Ele garantiu que todas as famílias atingidas terão apoio para recuperar suas moradias.

“A gente veio não só prestar solidariedade, mas também trazer benefícios do estado e do município para as famílias que tiveram as suas casas destelhadas, os muros danificados e perderam o que tinham nesse vendaval. Estamos todos juntos em uma grande frente para garantir que essas famílias tenham seu lar restaurado”, afirmou o prefeito.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento do susto. Moradores correram para as ruas durante a ventania e relataram a força dos ventos, que destruíram telhados e causaram pânico.

Com o apoio emergencial, as famílias agora contam com a esperança de recuperar o que perderam e reconstruir suas casas com segurança e dignidade.

Imagem: Divulgação