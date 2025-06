Líder indígena paraense lança filme com Leonardo DiCaprio e faz alerta sobre a COP 30

A líder indígena paraense Juma Xipaia, cacica da aldeia Xipaya Tukumã, participou da estreia mundial do documentário “Yanuni”, ao lado do ator Leonardo DiCaprio, no encerramento do Tribeca Film Festival, em Nova York, no último sábado (14). Ambos são produtores do filme, que denuncia as ameaças à Amazônia e aos povos indígenas.

Dirigido pelo cineasta austríaco Richard Ladkani, o longa retrata a luta de Juma e de seu marido, Hugo Loss agente federal do Ibama , contra o garimpo ilegal e a destruição da floresta no Pará.

Durante a apresentação, DiCaprio reforçou que a destruição da Amazônia não é apenas um problema ambiental, mas também uma crise humanitária. Ele destacou a invasão de terras protegidas por atividades ilegais e aproveitou para fazer um forte apelo aos líderes mundiais, citando a importância da COP 30, que será realizada em Belém, em novembro. “É hora de garantir recursos, poder e reconhecimento real aos povos indígenas, que estão na linha de frente da proteção dos ecossistemas dos quais todos dependemos”, afirmou.

Juma, por sua vez, emocionou o público com um discurso de resistência. “Este filme é testemunha da nossa luta. O mundo precisa escolher: lucrar com nossa destruição ou se juntar a nós para defender o último suspiro da Terra”, declarou.

Imagem: Divulgação