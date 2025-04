Courtney Henggeler, de “Cobra Kai”, anuncia aposentadoria da atuação aos 46 anos: “Não quero mais ser uma engrenagem da máquina”

Conhecida por seus papéis em Cobra Kai, The Big Bang Theory e Mom, a atriz Courtney Henggeler anunciou, aos 46 anos, sua aposentadoria da carreira de atriz. Em um texto publicado em sua página no Substack, ela revelou que ligou para seus agentes para comunicar sua decisão de deixar Hollywood para trás. “Não quero mais ser uma engrenagem da máquina”, declarou.

“Tudo o que eu conheci na minha vida profissional foi a atuação. Mas não a arte ou o ofício da atuação. Tudo o que conheci foi a labuta”, escreveu Henggeler. “A labuta, o esforço, ocasionalmente enfeitado com um trabalho como atriz. Talvez uma ou duas falas em House ‘desculpe’ (é isso. Essa foi minha fala. Genial).”

A atriz descreveu o cotidiano da profissão como uma vida de “migalhas”, onde os artistas se alimentam de possibilidades e ilusões, sempre na esperança de alcançar o “ganso dourado” – metáfora usada para descrever o sucesso improvável e grandioso que muitos almejam.

Apesar da crítica, Henggeler reconheceu que teve sorte em sua trajetória, tendo participado de produções relevantes, como Cobra Kai, e atuado em Remando para o Ouro (2023), dirigido por George Clooney. “Isso é a definição do ganso de ouro”, disse. No desabafo, ela revelou que durante anos ignorou uma voz interior que pedia por uma pausa. “Não por causa do ato de atuar. Mas por causa dos obstáculos que eu tinha que superar para alcançar a atuação”, explicou. Segundo ela, aquilo que antes era parte natural do processo se tornou sufocante.

A atriz estreou em Hollywood em 2003, no terror de baixo orçamento The Bog Creatures. Depois disso, acumulou participações em séries como House, Criminal Minds e Melissa & Joey, mas foi como Amanda LaRusso em Cobra Kai (2018–2025) que alcançou projeção internacional. Ao se despedir, Henggeler deixa uma reflexão: “E se nós formos os obstáculos?”.

Por: Thays Garcia

Imagem: Netflix