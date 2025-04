Workshop gratuito debate fotografia como linguagem educativa e criativa

A Fundação Cultural do Pará abre pré-inscrições para o workshop virtual “Fotografia – Gênese e Processos Educativos e Criativos”, que será conduzido pelo fotógrafo e educador Miguel Chikaoka nos dias 9 e 10 de maio, das 9h às 13h, pela plataforma Google Meet. Gratuita, a atividade oferece 20 vagas e certificação aos participantes com pelo menos 90% de frequência.

Voltado a artistas, educadores, estudantes e pesquisadores maiores de 18 anos, o curso propõe uma imersão na fotografia como linguagem expressiva, com foco na luz, experimentações com câmera obscura e pinhole, e reflexões sobre a transição do analógico ao digital. O conteúdo também abrange gestão de acervos, direitos autorais e práticas colaborativas como forma de intervenção cultural.

Miguel Chikaoka, referência na fotografia experimental e fundador da Associação Fotoativa, conduzirá as aulas com base em sua trajetória ligada à arte, educação e ativismo. As pré-inscrições podem ser feitas entre 22 de abril e 6 de maio. A lista de selecionados será divulgada no dia 7 de maio, via WhatsApp.

Por: Thays Garcia

Imagem: Reprodução redes sociais