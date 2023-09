DE REPENTE…

Não se fala mais de outra coisa além de Círio de Nazaré e COP 30 em Belém. ///// Aliás uma série de eventos vem ocorrendo na capital paraense desde que a cidade foi anunciada como sede da Conferência Internacional do Clima. ///// A cidade já recebeu vários chefes de Estado, reis, imperadores, príncipes e tantas lideranças internacionais e nacionais. ///// Muitos outros acontecimentos estão previstos para os próximos dois anos na cidade, onde o Círio de Nazaré é um diferencial por ser o único no mundo. ///// Falando em COP30, a indústria do Turismo tem vivido, nestes tempos, um de seus melhores momentos para crescer. ///// Muitos reclamam que o que estraga são os engarrafamentos, sobretudo, na Rodovia BR-316, única ligação de Belém com o interior do Estado e o resto do Brasil. ///// Preço do açaí anda convidativo, variando, o mais barato, entre R$5 a R$ 10 o litro. ///// Fruto saboroso está na safra, que coincide com o verão amazônico. ///// Em tempo: o calor está escaldante em Belém e zona metropolitana. Muitos apostam que essa “quentura” decorre das queimadas desenfreadas no Estado. ///// Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, a situação é inversa: chuvas fortes, vendavais e muito, mas muito frio mesmo. ///// A oposição não perdoou: criticou Lula por não ter ido ao Rio Grande do Sul se solidarizar com a população que sofre com a situação de caos, referindo ter viajado para compromissos internacionais. ///// Alckmim é que apareceu por lá…