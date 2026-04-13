De volta ao palco: GIANA apresenta sucessos de “FELÍDIA” em evento gratuito em Campinas

Cantora é a grande atração do dia 19 de abril na programação do Centauro Desbrava.

A experiência do Centauro Desbrava 2026 em Campinas ganha ainda mais força com a presença de GIANA, consolidada como um verdadeiro fenômeno da música pop nacional. A artista sobe ao palco no dia 19 de abril, domingo, no Shopping Iguatemi Campinas, prometendo transformar o evento em uma grande celebração que vai além da corrida.

Com uma base de fãs engajada e forte presença digital, GIANA também se conecta com o universo esportivo fora dos palcos. A cantora compartilha frequentemente nas redes sociais sua rotina de treinos e prática de corrida, criando identificação direta com o público que vive o esporte no dia a dia, o que torna sua participação no evento ainda mais especial.

No show, GIANA apresenta ao vivo as faixas de seu álbum de estreia, “FELÍDIA”, um projeto que mistura diferentes vertentes musicais com a estética vibrante e nostálgica dos anos 2000. No palco, essa identidade ganha força em uma performance que equilibra momentos dançantes, com influência das divas pop, e trechos mais intimistas, destacando seu vocal expressivo.

Com presença de palco marcante e versatilidade artística, a cantora entrega um espetáculo dinâmico, que transita entre temas como amor, liberdade e autoconhecimento, sempre com autenticidade. A energia do show dialoga diretamente com o clima do evento, criando uma atmosfera de celebração após as provas.

A apresentação integra a programação do Centauro Desbrava, que acontece no dia 19 de abril, com percursos de 5km, 10km e meia maratona (21,1km), além da modalidade de revezamento. Com o conceito “Deixe sua marca na pista”, o evento reforça a proposta de unir esporte, bem-estar e entretenimento, e o show de GIANA chega como um dos grandes destaques da etapa em Campinas.

Com mais de 40 mil participantes em 2025, neste ano o projeto traz o conceito “Deixe sua marca na pista”, reforçando o propósito de transformar cada etapa em uma experiência completa de esporte, bem-estar e convivência. As inscrições podem ser feitas no site oficial do Centauro Desbrava.

Serviço – Centauro Desbrava em Campinas: corrida e show GIANA:

Data: 19 de abril de 2026, domingo

Local: Shopping Iguatemi Campinas – Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina Campinas, SP – 13092-902