Vereadores em pleno exercício do mandato, que foram derrotados nas eleições de outubro do ano em curso, com raiva ou decepcionados com o resultado desfavorável, abandonaram tudo, entregaram seus gabinetes e sumiram da Câmara Municipal de Belém. A informação foi obtida com exclusividade pela editoria da PRIMEIRA COLUNA. Não se sabe se eles continuam na ativa, mas o certo é que, no final do mês, receberão seus salários, que serão debitados em conta de cada um.