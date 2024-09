Decisão adiada: STF suspende julgamento sobre prisão de Robinho

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta sexta-feira (13) o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-jogador Robinho. O caso está sendo analisado em um plenário virtual, com o ministro Luiz Fux atuando como relator. Até agora, Fux votou contrário aos dois habeas corpus apresentados pela defesa de Robinho. No entanto, aproximadamente 10 minutos após o início do julgamento, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do caso, o que resultou na suspensão do julgamento.

Robinho seguirá preso até o final do julgamento. A análise do recurso estava agendada para ocorrer entre os dias 13 e 20 de setembro, e as apresentações dos votos poderão ser retomadas até dezembro. Assim que o relator publicar seu voto, os outros ministros da corte terão um novo prazo para apresentar seus votos, seguindo ou não o entendimento do relator.

Robinho e o Pedido de Habeas Corpus

O pedido de habeas corpus de Robinho tem gerado grande interesse, especialmente por envolver uma figura pública e ex-jogador da Seleção Brasileira. O ex-jogador está preso desde 22 de março, cumprindo uma condenação de 9 anos de prisão por um caso de estupro coletivo na Itália, ocorrido em 2013.

Na ação judicial, a defesa de Robinho questiona se é possível começar a cumprir uma pena de um cidadão brasileiro baseada em uma decisão estrangeira, validada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo que essa decisão não seja definitiva. Eles argumentam que para iniciar o cumprimento da pena, seria necessário que a decisão homologatória da Justiça brasileira fosse definitiva.

Como foi a Condenação do Jogador?

O crime pelo qual Robinho foi condenado aconteceu em uma boate na Itália, em 2013. Na época, Robinho estava jogando pelo Milan, e a vítima era uma mulher de origem albanesa, com 23 anos de idade. A justiça italiana condenou Robinho em todas as instâncias, e o Ministério Público de Milão recorreu ao Brasil em 2022, requisitando a extradição do jogador.

Qual é a Situação Atual de Robinho?

O ex-jogador cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé, localizada no interior de São Paulo. A extradição dele não foi permitida pela legislação brasileira, que impede a extradição de cidadãos brasileiros para o cumprimento de penas aplicadas por outros países. Em resposta, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela prisão de Robinho em território brasileiro, homologando a sentença italiana, após um pedido do Ministério Público de Milão.

O caso está longe de ser concluído, e a continuidade do julgamento depende da decisão do ministro Gilmar Mendes, que pediu mais tempo para analisar o caso.

Impacto das Redes Sociais no Caso de Robinho

As redes sociais se tornaram um espaço crucial para a disseminação de informações e discussões sobre casos de grande interesse público, como o de Robinho. Esse julgamento é um exemplo claro de como a opinião pública pode influenciar e acompanhar processos judiciais de grande notoriedade.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Chris Young/AP