Apoiado pelo Governo do Pará, atleta do judô inclusivo conquista medalha de ouro, na Copa Rio Internacional

No último fim de semana, entre os dias 6 e 8 de setembro, o Pará subiu no lugar mais alto da Copa Rio Internacional de Judô e Judô Inclusivo, conquistando a medalha de ouro com o atleta com deficiência intelectual leve, Ryan Freitas, de 15 anos. O atleta, apoiado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), disputou na categoria Ligeiro sub-18 (-60 kg). O Campeonato foi realizado pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ), na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro.

A titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a conquista do atleta do judô inclusivo. “Uma conquista brilhante, e quando falamos de judô, tem como essência a capacidade de incluir, aceitar e ser praticado por todos, independentemente das adaptações necessárias, sendo um caminho para a educação, saúde, conhecimento, competição e lazer. Nós do Governo do Pará, por meio da Seel, apoiamos o esporte, em geral”, disse a secretária.

Para o Sensei Reinaldo Costa, essa vitória mostra todo o trabalho que realiza na formação dos atletas com deficiência intelectual. “Para mim, isso tem uma importância como formador de um atleta com deficiência, mostrar o valor dele perante a sociedade que não é só ser deficiente, ele é capaz de fazer qualquer coisa e conseguir almejar, o céu é o limite dele”, disse o Sensei bastante emocionado.

O Sensei Reinaldo Costa aproveitou para agradecer a Seel pelo apoio. “. A Seel é o nosso suporte principal, é o nosso suporte maior para conseguir agregar esses valores e conseguir almejar essas conquistas, sem o apoio da Seel, nada disso seria possível”, concluiu Reinaldo.

O evento reuniu no judô inclusivo os judocas com deficiência intelectual, visual, auditiva e física, entre outras, de todos os Estados do Brasil e contou com mais de 70 inscritos.

Texto e imagem: Jessé Lima