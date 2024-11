Deputado propõe criar regras de conduta para primeiras-damas

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) protocolou um requerimento na Câmara dos Deputados para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira adote providências quanto a atuação de primeiras-damas em eventos oficiais. A medida ocorreu após Janja da Silva proferir um xingamento em inglês ao empresário Elon Musk, durante um evento do G20 Social.

O parlamentar alega que a iniciativa visa “prevenir novos constrangimentos à imagem do Brasil”.

No documento protocolado nesta segunda-feira (18), Melo diz que Janja “amesquinhou” a imagem do Brasil, causando “vergonha no cenário internacional” ao atacar um futuro membro do governo norte-americano. Para ele, a atitude da primeira-dama pode prejudicar o Brasil diplomaticamente.

– A diplomacia é um dos pilares fundamentais da projeção internacional de qualquer nação. A condução das relações exteriores exige seriedade, respeito e profissionalismo, princípios que foram ostensivamente violados no episódio em questão, em que uma representante simbólica do governo brasileiro se manifestou de maneira incompetente e leviana com os interesses estratégicos do Brasil – diz parte do texto.

O episódio protagonizado pela primeira-dama “revelou a patente falta de capacidade e de orientação clara e profissional para figuras simbólicas que acompanham delegações brasileiras em encontros oficiais”, diz o deputado.

Melo elencou algumas sugestões com a “criação de orientações sobre conduta e linguagem, alinhadas aos princípios de respeito e diplomacia” e “realização de treinamento básico em relações internacionais”.

SOBRE A FALA DE JANJA

Durante o G20 Social neste sábado, a primeira-dama Janja da Silva disparou um sonoro xingamento a Elon Musk. Após fazer uma consideração na palestra que abordava a desinformação, Janja afirmou não ter medo do empresário, ela disse: “Fuck you, Elon Musk” (Vá se f****).

A fala veio após a primeira-dama se assustar com uma interferência no som, com um barulho semelhante a uma buzina de navio enquanto falava ao microfone.

– Acho que é o Elon Musk – disse ela, se abaixando e rindo.

Após o xingamento, as pessoas que estavam no local chegaram a aplaudir.

No mesmo painel, o G20 Talks: Combate à Desinformação, também estava o youtuber Felipe Neto.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/André Borges