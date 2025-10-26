Jannik Sinner vence Zverev e conquista título do ATP 500 de Viena

Cabeças de chave 1 e 2 do torneio se enfrentaram neste domingo (26), com o italiano levando o troféu, o quarto dele em 2025

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

Jannik Sinner levou o título do ATP 500 de Viena após vencer Alexander Zverev, neste domingo (26), por dois sets a um.

O alemão, atual nº 3 do mundo, saiu na frente, fazendo 6/3 no primeiro set. Mas Sinner, nº 2, se recuperou, fazendo 6/3 e 7/5 nos sets seguintes, para selar a vitória.

Esse é o 22º título do italiano no ATP Tour, o quarto em 2025. Antes, ele venceu Australian Open, Wimbledon e o ATP 500 de Pequim.

Sinner e Zverev eram os cabeças de chave 1 e 2 do torneio em Viena. O campeão venceu Alex De Minaur na semi, enquanto o vice superou Lorenzo Musetti para alcançar a final.

No outro ATP 500 desta semana, na Basileia, João Fonseca saiu campeão, conquistando o maior título de sua carreira até o momento.

Os três voltam às quadras ainda esta semana.

Reprodução/Instagram/@erstebankopen