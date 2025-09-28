domingo, setembro 28, 2025
SAÚDE

Descoberta sobre neurônios pode revolucionar tratamento do Alzheimer 

Alzheimer é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela perda gradual de funções cognitivas, como memória, linguagem e raciocínio. Além disso, ela está ligada a alterações comportamentais e de humor, afetando milhões de pessoas em todo o mundo.

Apesar de diversos tratamentos disponíveis, ainda existem muitas dúvidas sobre esta que é considerada a forma mais comum de demência. Um cenário que pode mudar a partir de um estudo que criou o mapa mais detalhado já feito do envelhecimento cerebral humano.

Neurônios não morrem

  • Em pesquisa publicada na revista científica Nature, cientistas analisaram mais de 360 mil células do córtex pré-frontal, região ligada à memória, atenção e tomada de decisões, em cérebros de pessoas de idades que vão de recém-nascidos a centenários;
  • Até agora, a ciência explicava o envelhecimento cerebral sobretudo por dois mecanismos: a perda de neurônios ao longo da vida, o que reduziria a capacidade de processamento do cérebro, e o acúmulo de proteínas tóxicas, como beta-amiloide e tau, associadas a doenças como Alzheimer;
  • O novo trabalho, no entanto, revelou que a condição não ocorre em função da perda de neurônios, mas sim pela queda de eficiência dos genes que mantêm essas células funcionando;
  • Esse prejuízo fica mais evidente após os 40 anos de idade.

Importância das descobertas

Segundo a equipe responsável pelo trabalho, as descobertas abrem novas possibilidades de tratamento contra a doença. Os pesquisadores afirmam que os resultados do estudo demonstram que os cuidados com o cérebro precisam começar cedo, especialmente a partir dos 40 anos.

Outro ponto é a identificação de novos alvos terapêuticos. Ao mostrar que os genes de manutenção celular são os mais afetados pelo envelhecimento, o estudo indica que futuras drogas podem ser desenhadas para preservar ou restaurar a eficiência desse processo.

Os cientistas ainda observam que os resultados da pesquisa ajudam a explicar por que alguns indivíduos desenvolvem Alzheimer enquanto outros envelhecem sem apresentar um declínio tão acentuado.

Dessa forma, é possível pensar em formas de diagnósticos mais precoces, estratégias de acompanhamento personalizadas e, no futuro, terapias voltadas à causa biológica do envelhecimento cerebral.

Fonte e imagens: Portal Olhar Digital

