sábado, dezembro 13, 2025
POLÍCIA
POLÍCIA

Vídeo: Polícia Civil Prende Homem em Flagrante por Furto de Gado na Assurini; 21 Cabeças de Gado São Recuperadas

Mayco Caldas, de 38 anos, foi detido pela Polícia Civil e 21 cabeças de gado foram recuperadas.

A Polícia Civil, com o apoio da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (4ª CIME), realizou a prisão em flagrante de Mayco Caldas, de 38 anos, pelo crime de furto de gado na região da Assurini.

A ação resultou na recuperação de um número significativo de animais. Pelo menos 21 cabeças de gado que haviam sido subtraídas foram localizadas e restituídas.

O suspeito, Mayco Caldas, foi detido pelas autoridades no momento do flagrante, demonstrando a eficácia da ação policial no combate aos crimes rurais na área.

O preso está à disposição da Justiça, e as investigações prosseguem para determinar se há o envolvimento de outros indivíduos no esquema de furto de animais na região.

