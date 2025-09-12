Descontos progressivos, de 5% a 50%, já estão em vigor nos pedágios da Alça Viária

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) informa que já está em vigor o Desconto de Usuário Frequente (DUF) para motoristas de automóveis, caminhonetes e furgões que utilizam TAG como forma de pagamento nas quatro praças de pedágio da Alça Viária listadas abaixo:

• Praça 01: PA-150, km 52,6 (entre Nova Ipixuna e Jacundá)

• Praça 02: PA-150, km 112,8 (entre Jacundá e Goianésia do Pará)

• Praça 07: PA-252, km 31,9 (entre Tailândia e Abaetetuba)

• Praça 08: Alça Viária, km 22,0 (entre Barcarena e Belém)

O diretor-geral da Artran, Luciano Dias, explica que o desconto proporciona viagens mais rápidas e economia progressiva aos motoristas. “O desconto varia de 5% a 50%, conforme o número de passagens realizadas no mesmo sentido de deslocamento no prazo de 30 dias, e é aplicado automaticamente por meio das TAGs eletrônicas vinculadas à placa do veículo”, conclui o titular da Agência.

O benefício é válido a partir da segunda passagem no mesmo sentido, é aplicado automaticamente via TAG e a TAG deve estar vinculada à placa do veículo para que o desconto seja validado. Na prática, o valor inicial da tarifa é de R$ 12,00, mas já na segunda passagem o motorista passa a pagar R$ 11,40, o que representa 5% de desconto. Com o aumento da frequência, o valor cai gradativamente, até atingir o desconto máximo de 50% a partir da 30ª passagem, quando o pedágio fica em R$ 6,00.

Confira a tabela de descontos para a categoria 1 (com TAG):

Nº de passagens em 30 dias Preço com desconto (R$) % de desconto

1ª passagem 12,00 0,00%

2ª passagem 11,40 5,00%

3ª passagem 11,15 7,08%

4ª passagem 10,91 9,11%

5ª passagem 10,67 11,10%

6ª passagem 10,43 13,05%

7ª passagem 10,21 14,95%

8ª passagem 9,98 16,81%

9ª passagem 9,76 18,63%

10ª passagem 9,55 20,42%

11ª passagem 9,34 22,16%

12ª passagem 9,14 23,86%

13ª passagem 8,94 25,53%

14ª passagem 8,74 27,16%

15ª passagem 8,55 28,75%

16ª passagem 8,36 30,31%

17ª passagem 8,18 31,84%

18ª passagem 8,00 33,33%

19ª passagem 7,83 34,79%

20ª passagem 7,65 36,22%

21ª passagem 7,49 37,61%

22ª passagem 7,32 38,98%

23ª passagem 7,16 40,31%

24ª passagem 7,01 41,62%

25ª passagem 6,85 42,90%

26ª passagem 6,70 44,15%

27ª passagem 6,54 45,37%

28ª passagem 6,41 46,57%

29ª passagem 6,27 47,74%

30ª passagem 6,13 48,88%

31ª em diante 6,00 50,00%



O que são TAGS?

Dispositivos eletrônicos de pagamento automático, colados no para-brisa, que permitem passar direto na cancela sem precisar usar dinheiro ou cartão.

Formas de pagamento via TAG:

• TAG padrão de banco: vinculada à conta corrente do usuário;

• TAG pré-paga: recarregável, ideal para quem prefere controlar o gasto mensal;

• TAG de operadoras privadas: vinculada a cartões de crédito ou empresas de transporte.

As TAGs para pagamento automático de pedágio podem ser adquiridas diretamente com bancos e empresas homologadas:

Bancos:

Banco do Brasil, C6 Bank, Santander, Itaú, Nubank, Caixa Econômica Federal, entre outros.

Empresas homologadas:

• Sem Parar – www.semparar.com.br

• Taggs – www.taggs.com.br

• ConectCar – www.conectcar.com

• Veloe – www.veloe.com.br

*Confira as taxas contratuais de cada banco e empresas homologadas. As demais categorias teriam direito de desconto de 5% com o uso da TAG.

HISTÓRICO

A cobrança de pedágio na Alça Viária teve início no último dia 15 de agosto, como parte do modelo de concessão da rodovia, que garante recursos para manutenção, segurança e melhorias na infraestrutura. Desde então, o pagamento eletrônico via TAG foi adotado para agilizar o trânsito e reduzir filas, permitindo também a criação de programas de benefícios, como o DUF, que premia os motoristas mais assíduos.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias