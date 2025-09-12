MRN apresenta avanços em sustentabilidade e desenvolvimento regional na Amazônia em 2025

A Mineração Rio do Norte (MRN), maior produtora de bauxita do Brasil, lançou ontem, quinta-feira, 11, a segunda edição do “Por dentro da MRN”, sua publicação semestral de transparência. O relatório reúne resultados econômicos, sociais e ambientais referentes ao primeiro semestre de 2025, evidenciando os avanços significativos na redução de emissões de gases de efeito estufa e inovações no programa de reflorestamento, pilares do desenvolvimento sustentável na região Oeste do Pará.

Entre os destaques desta edição, o Projeto Linha de Transmissão (PLT) representa um grande marco na jornada de transição energética da MRN. Ao conectar a empresa ao Sistema Interligado Nacional de Energia, esta iniciativa pioneira projeta uma redução de até 90% nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas à geração de energia, um salto rumo à descarbonização.

Outro progresso relevante é o programa de reflorestamento de áreas mineradas. Com mais de 8 mil hectares já restaurados, a MRN inova ao implementar um sistema de monitoramento inédito, baseado em parâmetros científicos internacionais. Este modelo atesta a efetividade da restauração ecológica e reforça a importância da ciência no manejo sustentável e na preservação da floresta amazônica.

Para Guido Germani, CEO da MRN, a empresa demonstra, com resultados concretos na preservação da Amazônia, que a mineração responsável é uma aliada da transição energética e do desenvolvimento sustentável. “Nosso compromisso é claro: gerar valor de forma integrada, com transparência, diálogo e responsabilidade socioambiental. Neste momento, em especial, nosso foco é intensificar o combate à crise climática, aprimorando processos e investindo em recursos e ciência para garantir a preservação da floresta para as gerações presentes e futuras”.

A publicação evidencia a robusta contribuição da MRN para a economia e a qualidade de vida das comunidades. No primeiro semestre de 2025, foram injetados mais de R$ 347 milhões em compras de fornecedores locais, além das 5,4 mil participações para qualificação profissional de empregados e da população. Soma-se a isso R$ 35,5 milhões investidos em iniciativas socioambientais, que beneficiam diretamente as comunidades da região em áreas como saúde, educação, cultura e infraestrutura.

O lançamento do “Por dentro da MRN” ganha ainda mais relevância em um ano emblemático para a agenda climática global: com a COP 30 sediada em Belém. Para a MRN, este cenário potencializa a importância da Amazônia no debate mundial sobre mudanças climáticas e a urgência de ações concretas que promovam a sustentabilidade e o desenvolvimento de forma integrada.

Imagens: Divulgação