Vídeo: Avião é evacuado às pressas após incêndio em esteira de bagagens

A aeronave foi esvaziada rapidamente após a fumaça ser detectada no pátio do aeroporto GRU.

Uma emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, forçou a evacuação imediata de um avião da Latam na noite desta quinta-feira (4). O incidente ocorreu após o veículo de esteira de bagagem que estava atendendo a aeronave pegar fogo.

O ocorrido envolveu o voo LA3418, que tinha como destino Porto Alegre (RS). A fumaça gerada pelo equipamento acionou imediatamente os protocolos de segurança da companhia.

Evacuação Rápida e Segura

A Latam informou que, após a identificação do princípio de incêndio, todos os passageiros foram retirados do avião em segurança. A evacuação foi realizada tanto pela ponte de embarque (finger) quanto pelas escorregadeiras (escape slides), com o auxílio de funcionários treinados para a situação.

“Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada,” afirmou a companhia em nota.

A Latam reforçou que a segurança está no centro de suas decisões e informou que está prestando toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos para Porto Alegre.