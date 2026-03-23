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Vídeo: Fala polêmica de Edson Gomes sobre Bolsa Família gera debate acalorado em show na Bahia

Durante apresentação em São José do Itaporã, ícone do reggae classificou beneficiários do programa como “escravos”; declaração dividiu o público e viralizou nas redes sociais.

O cantor Edson Gomes, um dos maiores nomes do reggae brasileiro, está no centro de uma forte controvérsia após sua última apresentação em São José do Itaporã. Conhecido por suas letras de forte teor social e críticas ao sistema, o artista surpreendeu parte do público ao direcionar críticas diretas ao Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do Governo Federal.

A Declaração Polêmica

Durante o show, em um momento de interação com a plateia entre uma música e outra, Edson Gomes afirmou que as pessoas que recebem o auxílio seriam “escravas”. A fala, carregada de impacto, rapidamente saiu do ambiente do show e ganhou as redes sociais, onde se tornou um dos assuntos mais comentados da região e do cenário artístico.

Repercussão e Divisão de Opiniões

A frase não passou despercebida e gerou uma onda de reações mistas. Muitos internautas e fãs do cantor expressaram decepção, argumentando que o programa é uma ferramenta essencial para a sobrevivência de milhões de famílias em situação de vulnerabilidade e que a fala do artista ignora a realidade da fome no país.

Por outro lado, houve quem saísse em defesa de Edson, interpretando sua fala como uma crítica à “dependência estatal” e ao uso político dos benefícios, mantendo a linha de contestação que marca sua carreira de décadas.

O Debate sobre Programas Sociais

O episódio reacendeu a discussão nacional sobre a importância das políticas públicas de enfrentamento à pobreza. Enquanto especialistas em sociologia reforçam que o Bolsa Família é um dos programas mais premiados do mundo pelo seu papel na redução da desigualdade, falas como a de Edson Gomes mostram que o tema ainda é um ponto de forte polarização ideológica no Brasil.

Até o momento, a assessoria do cantor não emitiu uma nota oficial detalhando o contexto da fala ou se houve uma interpretação equivocada da mensagem que o artista pretendia transmitir.

Foto Reprodução

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