Dia do Consumidor: Equatorial Pará oferece serviços à comunidade neste sábado, 15, em Belém

Distribuidora participa de ação da Defensoria Pública com negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social, recebimento de resíduos recicláveis para desconto na fatura e muito mais.

Neste sábado, 15, a Equatorial Pará participará da ação de cidadania realizada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Estado do Pará, que ocorrerá na praça da República, em Belém, das 8h às 13h. A programação, em alusão ao Dia do Consumidor, contará com diversos serviços da distribuidora de energia, como, por exemplo, a negociação de débitos.

“A Equatorial Pará é uma empresa disposta a negociar com os seus clientes, por isso realiza semanalmente ações próprias em diversas comunidades e, também, entra em parceria com órgãos, como a Defensoria Pública, para iniciativas importantes como essa”, comenta Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Para negociar débitos é necessário que o cliente tenha, pelo menos, três faturas em atraso. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar. Vale ressaltar que cada cliente terá o seu caso analisado individualmente.

Outros serviços

Além da negociação de débitos, os clientes da distribuidora também poderão trocar lâmpadas convencionais pelas de led, que são mais eficientes e econômicas, e fazer o cadastro na Tarifa Social que concede descontos de até 65% na fatura de energia.

O projeto E+ Reciclagem também estará presente para o recebimento de resíduos como papel, plástico, papelão e metais com placa, que serão pesados e vão gerar bônus na fatura do cliente. Palestras com orientações de segurança e uso adequado de energia também ocorrerão através do E+ Educação.