Remo anuncia Daniel Paulista como novo treinador

Daniel Paulista é o novo técnico do Clube do Remo para a sequência da temporada 2025, que inclui o Campeonato Paraense e o Campeonato Brasileiro da Série B. O mais novo técnico do clube é ex-jogador de futebol. Nascido em Ribeirão Preto, ele tem 42 anos e já comandou times como Sport, Boa Esporte, Confiança, Guarani e CRB.

Além de Daniel, chegam para integrar a comissão técnica o auxiliar Eudes Pedro, que já teve passagem pelo Remo como treinador, e o preparador físico Rodolfo Mancha.

Daniel desembarca neste final de semana na capital paraense para iniciar os trabalhos com o elenco azulino.

Foto: Milena Ferreira.