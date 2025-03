Unidas pela Arte: Mulheres da Amazônia em Exposição na Fidanza

A exposição exibiu uma diversidade de obras de artistas plásticas do Pará.

A força criativa das mulheres paraenses tomou conta da Galeria Fidanza, no Museu de Arte Sacra de Belém, na quinta-feira (13). A exposição “De todas, uma: A Amazônia Presente” apresenta o trabalho de 16 artistas plásticas, como Berna Reale, Luciana Magno e as homenageadas in memorian, Antonieta Santos Feio, Cristina Cappper Alves de Souza e Nina Abreu.

A abertura da exposição ‘De todas, uma: A Amazônia Presente’ foi um sucesso, com a presença de entusiastas da arte, das artistas homenageadas e da secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal. O evento integra a programação ‘Março Delas’, do Governo do Pará, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que inclui mostras de documentários, concertos e outras atividades culturais.

Através de obras que exploram fotografia, desenho, pintura, escultura e outras linguagens, a exposição oferece uma perspectiva sensível sobre a produção artística feminina na Amazônia. Emanuel Franco, diretor do Museu de Arte Sacra, ressaltou a importância da iniciativa.

“Observamos essa dualidade da mulher produtora e artista, e vemos o resultado disso em cada uma dessas obras. Temos aqui desde artistas contemporâneas até nomes que deixaram um legado inesquecível, como Antonieta Santos Feio, Cristina Capper Alves de Souza e Nina Abreu. Esta é uma celebração do talento e da valorização da mulher na arte.”

A exposição apresenta obras que exploram diversas perspectivas sobre o feminino. Entre elas, destaca-se a peça de Eliene Tenório, criada em 2003, que busca capturar a essência da mulher em sua expressão artística.

“Meu foco é a forma feminina. Depois de experimentar o abstracionismo, me encontrei nessa linguagem artística. Estar aqui, ao lado de tantas mulheres talentosas, é uma grande realização”, contou a artista.

A exposição também atraiu o interesse de artistas como Graça Prado, que há seis anos se dedica às artes plásticas. Ela descobriu a mostra pelas redes sociais e fez questão de visitar o espaço na companhia da amiga e também artista, Paula Guerra.

“Já conhecia alguns desses trabalhos e vê-los reunidos em uma exposição dedicada às mulheres é maravilhoso. Para quem ama e vive a arte, eventos como esse são essenciais”, afirmou.

Serviço:

A exposição “De todas, uma: A Amazônia Presente” segue aberta ao público até 4 de maio. As visitas podem ser feitas de terça a quinta, das 9h às 14h, e de sexta a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

Foto: Divulgação